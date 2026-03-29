Преминуо познати српски музичар Миша Стојичић

Аутор:АТВ
29.03.2026
15:55
Коментари:0
Познати клавијатуриста и пјевач Миша Стојичић изненада је умро, а вијест о његовој смрти потресла је како породицу и пријатеље, тако и музичку сцену Србије.
Вијест о његовој смрти подијелио је његов рођак на друштвеним мрежама.
Он се од Мише опростио емотивним ријечима, а колеге ријечима пуним поштовања.
Миша Стојичић био је омиљени музичар на приватним прославама широм Србије, а током каријере сарађивао је са великим именима попут Дарка Радовановића и Џеја Рамадановског.
"Са великом тугом обавјештавам родбину, пријатеље и познанике да нас је напустио мој вољени ујак Миша. Памтићемо га по његовој доброти, топлини и свему што је учинио за нас. Заувијек ће остати у нашим срцима. Нека му је вјечна слава и хвала. Датум и вријеме сахране биће накнадно објављено", стоји у саопштењу породице.
Миша Стојичић ће заувијек остати упамћен као музичар који је својом добротом и талентом освајао срца људи.
Покојни Миша био је познати пјевач и клавијатуриста и врло ангажован на приватним прославама широм Србије. Током каријере, сарађивао је и пратио на клавијатурама покојне Дарка Радовановића и Џеја Рамадановског, као и Јелену Карлеушу, преноси "Телеграф".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму