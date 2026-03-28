Преминула легендарна Маринела

28.03.2026
21:04
Позната грчка пјевачица Маринела преминула је у 87. години, након што се борила са посљедицама тешког можданог удара који је доживјела на сцени у Херодиону у септембру 2024. године.
Њена породица је објавила тужну вијест званичним саопштењем:“ Са дубоком тугом објављујемо губитак Маринеле, наше вољене мајке и баке, која је преминула у свом дому данас, 28. марта 2026. године, у 18:00 часова.“
Маринела, рођена као Киријаки Пападопулу 20. маја 1938. у Солуну, показивала је свој таленат за пјевање од малих ногу. Њена каријера је почела на музичким сценама Солуна крајем педесетих година 20. вијека, а 1957. године се преселила у Атину и дебитовала као сниматељка. Један од најпознатијих тренутака у њеној каријери био је брак и сарадња са Стелиосом Казандзидисом, са којим је створила неке од највећих хитова тог времена.
Након раздвајања од Казандзидиса, Маринела је развила независну каријеру и учврстила се као један од највећих грчких извођача, сарађујући са великим именима као што су Манос Хаџидакис, Ставрос Ксарчакос, Јоргос Хадзинасиос, Мимис Плесас, Јоргос Даларас, Антонис Ремос и други.
Њена дискографија обухвата преко 40 личних албума и десетине незаборавних хитова као што су „Љубав не познаје границе“, "Сталиа сталиа" и "Ден еинаи поу фиегис".
Маринела је такође представљала Грчку на Евровизији 1974. године и интензивно је наступала на музичким и позоришним сценама током 1980-их и 1990-их. Њени заједнички наступи са умјетницима као што је Харис Алексиу 2003. године остају међу најпосебнијим тренуцима њене каријере.
Са каријером која траје преко шест деценија, Маринела је била икона грчке музике, док су њен глас и сценско присуство оставили неизбрисив траг у музичкој историји земље.
