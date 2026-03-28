Дарко грца у сузама на наступу, није могао да заврши пјесму

Аутор:АТВ
28.03.2026
15:46
Коментари:0
Пјевач народне музике, Дарко Лазић, остао је без рођеног брата Драгана који је 11. марта страдао у саобраћајној несрећи код Шапца.
Фолкер се није појављивао у јавности, све до синоћ, када је професионално одрадио наступ у Словенији, у Цељу, који је раније био договорен.
Градови и општине
Дарко Лазић је у првој исповијести за Телеграф истакао да сада издржава три породице, због чега се тако рано вратио наступима.
Када је изашао на сцену, емоције су га потпуно савладале. Док је изводио хит "Иди другоме", није могао да задржи сузе.
Сишао је у публику, поздравио се са женском особом, па потом вратио на сцену.
Када је требало да отпева стих своје пјесме: "Опет из мртвих устаћу", задрхтао му је глас, након чега је спустио микрофон и удахнуо, а сузе су му саме кренуле.
Градови и општине
Ипак, издржао је до краја, а публика га је наградила аплаузом и овацијама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
31
16
29
16
20
16
17
16
07
Тренутно на програму