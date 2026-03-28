Дарко грца у сузама на наступу, није могао да заврши пјесму

28.03.2026

15:46

Дарко Лазић у сузама на наступу
Фото: Telegraf video/Screenshot

Пјевач народне музике, Дарко Лазић, остао је без рођеног брата Драгана који је 11. марта страдао у саобраћајној несрећи код Шапца.

Фолкер се није појављивао у јавности, све до синоћ, када је професионално одрадио наступ у Словенији, у Цељу, који је раније био договорен.

Проходан пут Козарац-Мраковица

Градови и општине

Проходан пут Козарац-Мраковица, службе на терену

Дарко Лазић је у првој исповијести за Телеграф истакао да сада издржава три породице, због чега се тако рано вратио наступима.

Када је изашао на сцену, емоције су га потпуно савладале. Док је изводио хит "Иди другоме", није могао да задржи сузе.

Сишао је у публику, поздравио се са женском особом, па потом вратио на сцену.

Када је требало да отпева стих своје пјесме: "Опет из мртвих устаћу", задрхтао му је глас, након чега је спустио микрофон и удахнуо, а сузе су му саме кренуле.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Градови и општине

Возачи, опрез: Појачана контрола у саобраћају

Ипак, издржао је до краја, а публика га је наградила аплаузом и овацијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

Породица

Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: БиХ срља у дефинитивни распад, Уставни суд показао да је то неминовно

1 ч

1
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Да ли су интимни односи током поста гријех?

1 ч

0
Лука Дончић убацио 60 поена

Кошарка

Дончић шокиран: Што боље играм, то ми рејтинг више пада

1 ч

0

Више из рубрике

Зорица Брунцлик открила када је схватила да је Кемиш човјек њеног живота

Сцена

Зорица Брунцлик открила када је схватила да је Кемиш човјек њеног живота

1 ч

0
Милан Станковић

Сцена

Отац Милана Станковића убио човјека

3 ч

0
Гола Милица Дабовић шокирала објавом: Ускоро

Сцена

Гола Милица Дабовић шокирала објавом: Ускоро

4 ч

0
Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић се осврнуо на негативне коментаре: ''Кажу - срам ме било што пјевам, а ја издржавам 3 породице''

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

16

07

Дачић: Молитва је помогла да се вратим међу живе

