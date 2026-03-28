Отац Милана Станковића убио човјека

АТВ
28.03.2026
13:32
Коментари:0
Популарни пјевач Милан Станковић прије неколико година повукао се из јавности, а медији су извијестили да борави у манастирима.
Некада један од најомиљенијих учесника Звезда Гранда прошао је кроз тежак период.
Ипак, и поред тога што се повукао, јавности је и даље интересантан.
Градови и општине
О својој породици, посебно оцу, ријетко је говорио.
Једном приликом открио је да је његов отац убио човјека.
"Имао сам само пет мјесеци када је мој отац отишао у затвор. Зато га се и не сјећам, али кроз главу ми пролазе слике из посјета. Никада нисам имао осјећај да имам тату, већ неког течу кога сам повремено виђао", рекао је и додао:
"Мој отац је због неког дуга убио извјесног човјека с којим је радио у пекари. Послије пет и по година саопштили су нам да је пао са скеле и погинуо, али не вјерујем у то. Мислим да се ради о крвној освети".
Након што је остао без оца, Милан Станковић је живио са мајком и сестром.
Друштво
Њих двије су много патиле када је Станковић ријешио да све што је годинама градио на сцени баци у воду и настави да живи у потпуно другачијем свијету. Тако се ни дан данас не мире са том чињеницом да је он изненада пожелио нешто сасвим друго јер су вјеровале да ће имати блиставу каријеру.
" Њих двије су се много бориле и жртвовале за његову каријеру. Биле су му велика подршка од првог дана када је почео да се такмичи у Звездама Гранда. Имале су велику жељу да он успије, и таман када му је кренула каријера узлазном путањом, њему је нешто кврцнуло и више га ништа од тога није интересовало. Никоме из његовог окружења није било јасно зашто...", започиње причу за "Информер" извор близак породици и додаје:
"И даље не могу да прежале шта је још могао... Он се доста повукао у себе првих година када је донио ту одлуку, али сада како вријеме пролази, њих двије не одустају од намјере да га наговоре да се врати на сцену јер сматрају да је ипак то његов животни позив.
Међутим, за сада, њихова жеља није услишена од стране њега.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
31
16
29
16
20
16
17
16
07
Тренутно на програму