Марија Шерифовић се скинула у купаћи костим

28.03.2026
Музичка звијезда Марија Шерифовић годинама његује упечатљиви стил. Најчешће носи одјела, широке панталоне или дуге шорцеве, па је ријетко можемо видјети разголићену.
Ипак, понекад се деси да објави фотографију или снимак са путовања, гдје можемо видети како изгледа у купаћем костиму.
Како не воли превише да истиче своје тијело, она бира углавном једнодјелне купаће костиме, а неријетко носи и шорц за купање.
Марија Шерифовић се “заљубила” у Бали, гдје све чешће проводи вријеме, а недавно је, након одрађених концерата у Београду и промоције дјечјег албума, спаковала кофере и упутила се на омиљену дестинацију.
Сада је подијелила снимак у купаћем костиму док изводи пјесму Дина Мерлина “Средином” и то на бродићу, док јој вјетар пирка у косу и лице, преноси Телеграф.
Чини се да су је ријечи ове пјесме баш погодиле, будући да је већину времена жмурила док је пјевала, а неко је поред тајно снимио.
“Фурај мали сам средином. Фурај мали том долином. Бог те чува, ти пази људе. Па шта буде нека буде”, ријечи су пјесме коју је Марија Шерифовић емотивно пјевушила.
