Дарко Лазић први пут у јавности након смрти брата: Ево гдје ће наступити

27.03.2026
Дарко Лазић вечерас ће наступити пред публиком у Словенији у дворани Головец у Цељу први пут од смрти брата Драгана Лазића.
Пјевач се носи са великим губитком и породичном трагедијом међутим мора да се врати професионалним обавезама и наступима.
Дарко се често оглашава на друштвеним мрежама показујући да се тешко носи са смрћу брата а вечерас ће осим њега у Цељу пјевати и Јана, Зорана Мићановић, Осман Хаџић...
Подсјетимо, настрадали Драган Лазић иза себе је оставио супругу, са којом је имао бајковит брак, и двије ћеркице. Туга је још већа с обзиром на то да се Дарко тек вратио са Малдива и да је непосредно прије несреће био на ручку са братом.
Како се сазнаје, Дарко се онесвијестио када су му саопштили најгору могућу вијест, а у првој изјави након трагедије је, једва стојећи на ногама, изговорио: "Изгубио сам пола себе, свог најрођенијег".
Пјевач данима уназад дијели успомене са својим настрадалим братом, а синоћ је на сторију подијелио пјесму Синана Сакића коју је у студиу отпјевао посебно за брата и коју му је посветио, преноси Телеграф.рс.
