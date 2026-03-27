Дарко Лазић први пут у јавности након смрти брата: Ево гдје ће наступити

Аутор:

АТВ

27.03.2026

18:04

Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Дарко Лазић вечерас ће наступити пред публиком у Словенији у дворани Головец у Цељу први пут од смрти брата Драгана Лазића.

Пјевач се носи са великим губитком и породичном трагедијом међутим мора да се врати професионалним обавезама и наступима.

Дарко се често оглашава на друштвеним мрежама показујући да се тешко носи са смрћу брата а вечерас ће осим њега у Цељу пјевати и Јана, Зорана Мићановић, Осман Хаџић...

Подсјетимо, настрадали Драган Лазић иза себе је оставио супругу, са којом је имао бајковит брак, и двије ћеркице. Туга је још већа с обзиром на то да се Дарко тек вратио са Малдива и да је непосредно прије несреће био на ручку са братом.

Како се сазнаје, Дарко се онесвијестио када су му саопштили најгору могућу вијест, а у првој изјави након трагедије је, једва стојећи на ногама, изговорио: "Изгубио сам пола себе, свог најрођенијег".

Пјевач данима уназад дијели успомене са својим настрадалим братом, а синоћ је на сторију подијелио пјесму Синана Сакића коју је у студиу отпјевао посебно за брата и коју му је посветио, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дарко Лазић

Драган Лазић

Брат Дарка Лазића

Погинуо брат Дарка Лазића

