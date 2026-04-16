Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Новинарка Алма Хускић (1978) преминула је природном смрћу, сазнаје портал “Аваза”.
Како је за Аваз потврђено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, обдукција је обављена данас.
- Данас је завршена обдукција Х.А., констатована је природна смрт - потврдила је за “Аваз” Лејла Екиновић портпаролка МУП-а ЗДК.
Подсјећамо, тијело ТВ водитељке пронађено је у њеном стану у зеничком насељу Блатуша.
Хускић је готово три деценије била радница Радио-телевизије Зеница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч1
Друштво
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму