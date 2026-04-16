Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

Новинарка Алма Хускић (1978) преминула је природном смрћу, сазнаје портал “Аваза”.

Како је за Аваз потврђено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, обдукција је обављена данас. - Данас је завршена обдукција Х.А., констатована је природна смрт - потврдила је за “Аваз” Лејла Екиновић портпаролка МУП-а ЗДК. Подсјећамо, тијело ТВ водитељке пронађено је у њеном стану у зеничком насељу Блатуша. Хускић је готово три деценије била радница Радио-телевизије Зеница.

