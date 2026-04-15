Logo
Large banner

Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић

Аутор:

АТВ
15.04.2026 14:22

Коментари:

0
Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић
Фото: АТВ БЛ

У зеничком насељу Блатуши, јутрос је пронађено беживотно тијело жене иницијала Х.А. (48). Према незваничним информацијама, ријеч је о Алми Хускић, водитељки РТВ Зеница и препознатљивом ТВ лицу.

Портпаролка Управе полиције МУП-а ЗДК Лејла Екиновић рекла је за "Аваз" да су полицијски службеници изашли на лице мјеста одмах по пријави, те да су у току истражне радње.

"На лицу мјеста је пронађено беживотно тијело женске особе иницијала Х.А., рођене 1978. године. Увиђај су обавили припадници Сектора криминалистичке полиције. Након завршетка увиђајних радњи и подузимања других потребних мјера и радњи, моћи ћемо потврдити више информација, укључујући и тачан узрок смрти", казала је.

МУП КС

Хроника

МУП претреса ФУП због спорних именовања

Додала је да ће јавност бити благовремено информисана након што буду познати резултати обдукције и окончане све истражне процедуре.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алма Хускић

трагедија

беживотно тијело

Полиција

увиђај

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МУП Кантона Сарајево

Хроника

МУП претреса ФУП због спорних именовања

2 ч

0
Лопов

Хроника

Усред ноћи провалио у фирму и покрао рачунаре

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Маскирани нападачи брутално претукли тинејџере: Љекари им се боре за живот

3 ч

0
Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

Хроника

Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner