Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић

У зеничком насељу Блатуши, јутрос је пронађено беживотно тијело жене иницијала Х.А. (48). Према незваничним информацијама, ријеч је о Алми Хускић, водитељки РТВ Зеница и препознатљивом ТВ лицу.
Портпаролка Управе полиције МУП-а ЗДК Лејла Екиновић рекла је за "Аваз" да су полицијски службеници изашли на лице мјеста одмах по пријави, те да су у току истражне радње.
"На лицу мјеста је пронађено беживотно тијело женске особе иницијала Х.А., рођене 1978. године. Увиђај су обавили припадници Сектора криминалистичке полиције. Након завршетка увиђајних радњи и подузимања других потребних мјера и радњи, моћи ћемо потврдити више информација, укључујући и тачан узрок смрти", казала је.
Додала је да ће јавност бити благовремено информисана након што буду познати резултати обдукције и окончане све истражне процедуре.
