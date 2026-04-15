Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

Аутор:Огњен Матавуљ
Шесторица Бањалучана, међу којима су три малољетника, ухапшени су у полицијској акцији ”Жетон” због сумње да су обили 10 самоуслужних аутопраоница из којих су украли 7.600 марака!
Ухапшени су Т.Ш, Н.П. и три малољетника сви из Бањалуке. Осим провала у аутопраоницама осумњичени су и за провале у два киоска из који су крали новац и цигарете.
”Акција ”Жетон” усмјерена је на спречавање и откривање имовинских кривичних дјела и у оквиру ње ухапшени су Т.Ш., Н.П., А.К. и три малољетника сви из Бањалуке, због сумње да су на подручју града извршили 12 кривичних дјела тешке крађе”, саопштила је ПУ Бањалука.
Појашњавају да се групи на терет ставља да су од 23. марта до 14. априла провалили у десет самоуслужних аутопраоница одакле су украли око 7.600 КМ, те у два киоска из који су украли цигарете и новац, у вриједности од 1.762 КМ.
”По наредби Основног суда у Бањалуци извршени су претреси кућа, помоћних објеката и возила која користе осумњичени и том приликом су пронађени предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
Након комплетирања и документовања предмета против осумњичених ће бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву Бањалука о почињеним кривиним дјелима.
