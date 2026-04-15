Несрећа на градилишту: Мушкарац подлегао повредама након пада са 25 метара висине

Аутор:АТВ
Коментари:0
Језива несрећа догодила се око 9.30 часова на градилишту стамбено-пословног комплекса у Вишњици, а према првим информацијама настрадао је мушкарац (33).
Према незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, несрећа се догодила када је, из за сада непознатих разлога, радник пао са висине веће од 25 метара. На мјесто несреће убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је покушала реанимацију, али је, упркос напорима љекара, мушкарац подлегао задобијеним повредама.
Према наводима очевидаца, радник је пао са платформе која се налазила на врху зграде у изградњи.
Одмах по пријави, на терен су изашли и припадници полиције, који обављају увиђај и прикупљају све релевантне информације како би се утврдио тачан ток догађаја.
Надлежни органи покренули су истрагу која треба да расвијетли околности ове несреће, укључујући и евентуално поштовање прописа о заштити на раду.
