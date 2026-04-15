На ауто-путу се сударило 75 аутомобила, више особа повријеђено

Аутор:АТВ
Коментари:0
Саобраћај на ауто-путу у америчкој савезној држави Колорадо успорен је након ланчаног судара око 75 возила у близини тунела Ајзенхауер, у којем је повријеђено 19 особа, саопштиле су локалне власти, наводећи да нема погинулих.
Полиција државе Колорадо саопштила је да је несрећа пријављена у 14.50 часова по локалном времену, преноси портал ЦПР Њуз.
Канцеларија шерифа округа Клир Крик навела је да је у судару учествовало најмање 75 возила.
Укупно 19 особа са повредама различитог степена превезено је у болницу, а за сада нема извјештаја о смртним случајевима.
