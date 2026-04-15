Мађар се посвађао са водитељем у емисији

Лидер странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској, Петер Мађар учествовао је у директном програму Кошут радија, гдје је дошло до више прекида и вербалних сукоба између њега и водитеља емисије.
На почетку разговора Мађар је казао да, након формирања владе, планира да обустави емитовање, како их је назвао, "пропагандних медија", као и доношење новог закона о медијима и формирање новог регулаторног тијела, пренио је портал "ВГ".
Током емисије водитељ и Мађар су више пута прекидали један другог, при чему је водитељ инсистирао да поставља питања и тврдио да су Мађару раније били упућивани позиви за гостовање, док је Мађар навео да није имао прилику да се појави у јавним медијима у посљедњих годину и по дана.
У наставку је Мађар говорио о плановима своје странке, укључујући мјере против корупције, оснивање Националне канцеларије за повраћај и заштиту имовине, као и покретање истрага о имовини посланика и њихових породица уназад 20 година.
На питање о спољнополитичким контактима навео је да није разговарао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, уз образложење да још није на функцији премијера.
Током емисије водитељ је у више наврата позивао Мађара да се обрати слушаоцима и прецизира политичке планове, док је Мађар тврдио да га водитељ прекида и да му не омогућава да изнесе ставове у потпуности.
