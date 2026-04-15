Logo
Large banner

Мађар се посвађао са водитељем у емисији

Аутор:

15.04.2026 10:48

Коментари:

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Фото: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Лидер странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској, Петер Мађар учествовао је у директном програму Кошут радија, гд‌је је дошло до више прекида и вербалних сукоба између њега и водитеља емисије.

На почетку разговора Мађар је казао да, након формирања владе, планира да обустави емитовање, како их је назвао, "пропагандних медија", као и доношење новог закона о медијима и формирање новог регулаторног тијела, пренио је портал "ВГ".

Током емисије водитељ и Мађар су више пута прекидали један другог, при чему је водитељ инсистирао да поставља питања и тврдио да су Мађару раније били упућивани позиви за гостовање, док је Мађар навео да није имао прилику да се појави у јавним медијима у посљедњих годину и по дана.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о споразуму са Ираном: Веома могуће

У наставку је Мађар говорио о плановима своје странке, укључујући мјере против корупције, оснивање Националне канцеларије за повраћај и заштиту имовине, као и покретање истрага о имовини посланика и њихових породица уназад 20 година.

На питање о спољнополитичким контактима навео је да није разговарао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, уз образложење да још није на функцији премијера.

Током емисије водитељ је у више наврата позивао Мађара да се обрати слушаоцима и прецизира политичке планове, док је Мађар тврдио да га водитељ прекида и да му не омогућава да изнесе ставове у потпуности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петер Мађар

Странка Тиса

Мађарска избори 2026

Мађарска избори резултати

Мађарска

Водитељ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп о споразуму са Ираном: Веома могуће

1 ч

0
Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

Свијет

Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Свијет

Лавров: Српски народ се пита за своју будућност

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп коментарисао изборе у Мађарској

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner