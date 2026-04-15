Трамп о споразуму са Ираном: Веома могуће

АТВ
15.04.2026 10:35

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Потписивање мировног споразума са Ираном је веома могуће у току априла, изјавио је амерички председник Доналд Трамп.

"Веома могуће. Прилично су јако изударани", рекао је Трамп у интервјуу за британску телевизију "Скај њуз".

Он је додао да би се споразум са Ираном могао постићи прије званичне посјете британског краља Чарлса Трећег Вашингтону 27. априла.

Трамп коментарисао изборе у Мађарској

Иран и САД одржали су преговоре у Исламабаду у суботу, 11. априла. И Техеран и Вашингтон су након преговора саопштили да није постигнут договор о проналажењу дугорочног рјешења за окончање сукоба, усљед низа неслагања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

Свијет

Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Свијет

Лавров: Српски народ се пита за своју будућност

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп коментарисао изборе у Мађарској

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Више од 20 бродова прошло кроз мореуз упркос блокади

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

