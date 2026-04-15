Трамп о споразуму са Ираном: Веома могуће

Потписивање мировног споразума са Ираном је веома могуће у току априла, изјавио је амерички председник Доналд Трамп.
"Веома могуће. Прилично су јако изударани", рекао је Трамп у интервјуу за британску телевизију "Скај њуз".
Он је додао да би се споразум са Ираном могао постићи прије званичне посјете британског краља Чарлса Трећег Вашингтону 27. априла.
Иран и САД одржали су преговоре у Исламабаду у суботу, 11. априла. И Техеран и Вашингтон су након преговора саопштили да није постигнут договор о проналажењу дугорочног рјешења за окончање сукоба, усљед низа неслагања.
