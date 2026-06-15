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Трамп: Нека нафта потече

Аутор:

АТВ
15.06.2026 07:54

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Трамп: Нека нафта потече
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Након што су САД и Иран постигли договор, предсједник САД Доналд Трамп поручио је на друштвеним мрежама "нека нафта потече".

У интервјуу за Њујорк тајмс је рекао да споразум осигурава да Хормушки мореузе буде трајно без наплате пролаза.

Остао је при тврдњи да је његова одлука о нападу на Иран "преобликовала Блиски исток у корист Америке".

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс рекао је за Фокс њуз да споразум има потенцијал "темељно трансформисати Блиски исток за сљедећих 50 година".

Генерални секретар УН-а Антонио Гутереш поздравио је споразум као "кључан корак према мирном рјешењу сукоба". Званичници Велике Британије, Француске, Њемачке и Италије у заједничкој су изјави поручили да ће искористити "овај тренутак прилике за обнову регионалне стабилности".

Похвале су стигле и од јапанске премијерке Санае Такаичи, аустралијског премијера Ентонија Албанезеа и новозеландског министра вањских послова Винстона Петерса. С друге стране, амерички сенатор Линдзи Грем изразио је задовољство, али и "одређену забринутост" јер се "чини да се иранско виђење споразума разликује од онога што тврди амерички преговарачки тим".

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Тагови :

Доналд Трамп

Нафта

Иран

споразум

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