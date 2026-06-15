Ко би могао поново у СДС?

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Иако је Главни одбор СДС-а већ одбио спајање са Покретом Сигурна Српска, према сазнањима АТВ-а, тај сценарио није коначно затворен. Кључ би могла бити промјена састава Главног одбора СДС-а, чиме би струја наклоњена договору са Драшком Станивуковићем добила већину.
Предложена фузија подразумијева утапање ПСС-а у СДС, а Драшко Станивуковић би постао или кандидат за предсједника Републике Српске или предсједник СДС-а. Бањалучки градоначелник по сопственом признању, могао би ове седмице објавити кандидатуру за предсједника Српске, што би подразумијевало или реализацију фузије или повлачење СДС-а.
Уколико до спајање и дође, то би значило да би бројни функционери које је ПДП преотео СДС-у поново вратили чланску карту највеће опозиционе странке у Републици Српској.
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Најзвучније име које би се поново нашло у редовима СДС-а је свакако Маја Драгојевић Стојић. Она је као потпредсједник СДС-а и посланик у НСРС одлучила да напусти странку која јој је омогућила мандат и придружила се ПДП-у. Тада је Милан Миличевић затражио од ње да врати мандат, што је она одбила, а сада би игром судбине, њен мандат поново припао СДС-у.
Међу старе пријатеље би могао и Предраг Кукољ, одборник у Приједору. Он је преко СДС-а добио мандат у приједорској Скупштини, а брзо након тога напустио је странку и придружио се ПДП-у, односно Покрету Сигурна Српска.
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Радивоје Спасојевић и Јово Филиповић, одборници из Угљевика, мандате су добили под заставом СДС-а, а онда су одлучили да своје дјеловање наставе у Покрету Сигурна Српска. Предложеном фузијом би и они могли поново у редове Српске демократске странке.
У Модричи би Јовица Радуловић могао да врати скупштинску већину. Уколико до спајања дође, на својој страни поново би могао Ведрана Чакаревића који је такође напустио СДС и придружио се ПСС-у, а након тензија између Станивуковића и руководства СДС-а, ускратио подршку начелнику Јовици Радуловићу.
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Јачање СДС би се осјетило и у Шипову. Тамо би ПСС вратио Владимира Медића и ојачао Српску демократску странку за још једног њиховог члана.
Још један звучан повратак у СДС би био у Крупи на Уни. Ситуација око начелника у оставци Гојка Кличковића је и даље конфузна, јер није јасно кога Кличковић тачно подржава. Он је некадашњи високи функционер СДС-а који је 2017. године напустио странку и придружио се СП-у. Недавно је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић објавио заједничку фотографију са Кличковићем и представио га као значајно појачање, да би неколико дана касније Кличковић позирао и са Петром Ђокићем.
Уколико би се показало да Кличковић заиста остаје у политичком пакету са Станивуковићем, то би значило да ће СДС бити "ојачан" за страначког ветерана.
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