Станивуковић: Поруке СДС-а јасне

Аутор:АТВ
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Још увијек није вријеме за коначне закључке, а поруке које долазе из СДС-а су јасне, рекао је предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.
Рекао је да је примио приједлог СДС-а да он буде кандидат за члана Предсједништва БиХ.
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"Приједлог смо добили и разумјели његов садржај. Јуче смо одржали састанак. Разговори међу опозиционим партијама представљају сасвим нормалан демократски процес, без обзира на то како их неко тумачио" рекао је Станивуковић.
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