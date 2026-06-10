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Станивуковић: Поруке СДС-а јасне

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:38

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Драшко Станивуковић на дебати са Савом Минићем позира са папирима у руци
Фото: ATV

Још увијек није вријеме за коначне закључке, а поруке које долазе из СДС-а су јасне, рекао је предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.

Рекао је да је примио приједлог СДС-а да он буде кандидат за члана Предсједништва БиХ.

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"Приједлог смо добили и разумјели његов садржај. Јуче смо одржали састанак. Разговори међу опозиционим партијама представљају сасвим нормалан демократски процес, без обзира на то како их неко тумачио" рекао је Станивуковић.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

СДС

ПСС

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