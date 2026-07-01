Данас се обиљежавају Свети Леонтије, Ипатил и Теодул: Страдали мученичком смрћу, нису се одрекли Христа

Аутор:АТВ редакција
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Први јулски дан у црквеном календару посвећен је Светим мученицима Леонтију, Ипатилу и Теодулу. Ријеч је о светитељима који су живјели у првом вијеку Нове ере.
Леонтије је био војвода у Триполису, граду који је припадао Римском царству. Био је хришћанин и ширио је вјеру, истовремено оспоравајући многобожачку религију и поштовање идола. Царски намјесник Адријан послао је одред да ухвати и усмрти Леонтија због исповедања вјере.
Ипатије је био на челу одреда. Једне ноћи је осјетио слабост. У сну се јавио Господ и рекао да ће оздравити ако прихвати Бога Леонтијева. Испричао је својим војницима, сви су прихватили те ријечи, прије свих извесни Теодул. Њих двојица су иступили испред одреда и отишли код Леонтија.
Друштво
Данас славимо Свете мученике који су због вјере страдали од римског цара
Причајући им о Христу осетили су благост. У томе часу облак светао спусти се на Ипатија и Теодула, и из облака паде роса на њих. То сам Дух Божји крштаваше ове обраћене душе, а Свети Леонтије у том часу изговори ријечи: "У име Пресвете Тројице, Оца и Сина и Светога Духа". Адријан је сазнавши за то наредио мучење Ипатија и Теодула, а потом и погубљење.
Послије њих мучили су и Леонтија, али се он Вере није одрекао. У мукама се јавио Исус и дао му снагу. Усмрћен је ударцима. Сви су пострадали 73. године.
(телеграф)
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