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Багрем процвјетао други пут ове године: Према народном вјеровању, то нимало није добар знак

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 07:22

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Крупни план цвјетајућег багрема са њежним бијелим цвјетовима напољу, који приказује љепоту природе.
Фото: Gundula Vogel/Pexels

Становнике Блаца и околине ових дана изненадио је риједак природни феномен. На неколико локација багрем је процвјетао по други пут ове године, иако је његово уобичајено вријеме цвјетања касно прољеће.

Необичан призор бијелих цвјетова усред љета привукао је пажњу пролазника, али је међу старијим мјештанима пробудио и стара народна вјеровања о предстојећој зими, преносе Топличке вести.

Природа увијек шаље одређене знакове

Према њиховим ријечима, природа увијек шаље одређене знакове, а поновно цвјетање багрема један је од њих.

"У народу се од давнина вјерује да, када воћке или багрем процвјетају по други пут крајем лета или почетком јесени, то најављује дугу, оштру и веома хладну зиму. Стари су говорили да се биљка на тај начин ‘жури’ да заврши још један вегетациони циклус прије него што стигну велики мразеви“, каже један од мјештана за "Топличке вести".

Шта кажу метеоролози

Иако метеоролози овакву појаву објашњавају неуобичајеним временским приликама – дугим периодима високих температура праћеним кишом, што код појединих биљака може изазвати поновно цвјетање – у народу су овакви призори одувијек били повезивани са најавом оштре зиме.

Да ли ће се старо вјеровање и овога пута показати тачним, показаће мјесеци који долазе.

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Таг :

багрем

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