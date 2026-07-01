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Акција "Плантажа 2026": Ухапшена два лица

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:34

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Приједорска полиција је у оквиру акције "Плантажа 2026" ухапсила лица С.М. и Б.Л. из Приједора због сумње на кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

"Претресом стамбених просторија које лица користе пронађене су и одузете три саксије са стабљикама које својим изгледом асоцирају на стабљике индијске конопље и дигитална вага", саопштено је из полиције.

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Тагови :

Приједор

Дрога

Полицијска акција

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