Акција "Плантажа 2026": Ухапшена два лица

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција је у оквиру акције "Плантажа 2026" ухапсила лица С.М. и Б.Л. из Приједора због сумње на кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
"Претресом стамбених просторија које лица користе пронађене су и одузете три саксије са стабљикама које својим изгледом асоцирају на стабљике индијске конопље и дигитална вага", саопштено је из полиције.
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