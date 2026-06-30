Logo

Нова несрећа у БиХ: Мотоциклиста хитно превезен у болницу

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 20:47

Коментари:

0
Несрећа у Сарајеву
Фото: Црна-хроника

У Сарајеву се вечерас, 30. јуна, код Врбања моста догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је повријеђен мотоциклиста.

Како је за портал "Радиосарајево.ба" потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево у несрећи, која им је пријављена иза 19 сати, учествовали су путничко моторно возило и мотоцикл.

"Мотоциклиста је пребачен на КУМ Клиничког центра универзитета у Сарајеву", рекли су.

Лед у Братунцу

Друштво

Огроман лед: Невријеме у дијеловима Српске, домаћинства без струје

Повријеђеном мотоциклисти у болници се утврђује степен повреда.

Тренутно су на овој дионици забиљежене и саобраћајне гужве, па се возачи апелирају на опрез.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Сарајево

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Вода

Хроника

Нестао младић (23) у Дрини: У току велика потрага

2 ч

0
Удес код Сребреника

Хроника

Детаљи тешке несреће у БиХ: Им повријеђених, учествовала три аута

4 ч

0
Удес код Сребреника

Хроника

Један ауто у каналу, други 15 метара даље на крову: Тешка несрећа у БиХ

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Саобраћајна незгода у центру Бањалуке

5 ч

0

  • Најновије

22

23

Цистерна налетјела на заустављене аутомобиле код Сарајева

22

14

Снажан земљотрес погодио Мексико

22

10

Туга на Видовдан: Умрла мајка Милка која је изгубила сина јединца у рату

22

09

Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

22

09

Министарство здравља: Црвени степен узбуне у Италији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима