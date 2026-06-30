Нова несрећа у БиХ: Мотоциклиста хитно превезен у болницу

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву се вечерас, 30. јуна, код Врбања моста догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је повријеђен мотоциклиста.
Како је за портал "Радиосарајево.ба" потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево у несрећи, која им је пријављена иза 19 сати, учествовали су путничко моторно возило и мотоцикл.
"Мотоциклиста је пребачен на КУМ Клиничког центра универзитета у Сарајеву", рекли су.
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Повријеђеном мотоциклисти у болници се утврђује степен повреда.
Тренутно су на овој дионици забиљежене и саобраћајне гужве, па се возачи апелирају на опрез.
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