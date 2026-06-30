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Хороскоп за јул: Овај мјесец ће бити посебно успјешан за поједине знакове

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 21:18

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Дјевојка се смије и држи жути балон у руци
Фото: Julia Avamotive/Pexels

Од 1. јула за мнове стиже прилика за нови почетак. Према астролошким тумачењима, јул ће бити посебно значајан и успјешан за ова три знака.

Пред њима је период у којем би многе ствари могле да крену у жељеном правцу, од љубави и посла до финансија и личног развоја.

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Астролози сматрају да ће поједини хороскопски знаци управо током јула имати осјећај да им се отварају врата која су дуго била затворена. Нове прилике, важни сусрети и повољне околности могли би да обиљеже наредне недјеље.

Лав

Лавовима јул доноси много самопоуздања и енергије. Све оно што су мјесецима планирали сада би могло да почне да се остварује. Могуће су добре вијести на послу, занимљиве пословне понуде или прилика да напокон наплате свој труд. На љубавном плану очекују их искрени разговори и љепши односи са партнером, док слободни Лавови могу упознати особу која ће их потпуно освојити.

Стријелац

Пред Стријелчевима је период промјена и нових почетака. Многи ће добити прилику да започну посао о којем дуго размишљају или да направе важан корак у каријери. Финансијска ситуација могла би да се поправи захваљујући додатним приходима или неочекиваној заради, а оптимизам који их прати помоћи ће им да искористе сваку шансу која се појави, преноси ЖенаБлиц.

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Рибе

Рибама јул доноси емотивно олакшање и осјећај да ствари коначно долазе на своје мјесто. Проблеми који су их дуго оптерећивали могли би полако да остану иза њих. Могућа су пријатна изненађења у љубави, али и позитивни помаци када је ријеч о послу и новцу. Астролози савјетују да слушају интуицију јер би управо она могла да их одведе ка правим одлукама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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хороскоп за јул

астрологија

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