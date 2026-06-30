Почетак јула овом знаку доноси прилику која може промијенити све

Аутор:АТВ редакција
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Почетак јула једном хороскопском знаку доноси прилику која би могла означити прекретницу на пословном, љубавном или личном плану. Иако се на први поглед може чинити као још једна обична љетна седмица, астролошке околности сугеришу да би управо тада могло доћи до важног позива, понуде или сусрета који мијења ток догађаја.
Ријеч је о Раку, који улази у период у којем ствари почињу да се убрзавају – али не хаотично, већ прецизно и са јасним циљем.
Ракови су посљедњих седмица били у фази преиспитивања, посебно када је ријеч о послу и дугорочним плановима. Почетак јула доноси ситуацију у којој им се отварају врата која су до сада дјеловала затворено.
То може бити пословна понуда, позив на сарадњу или прилика да се укључе у пројекат који има дугорочан потенцијал. Кључно је то што је ријеч о нечему што се не догађа често и што неће дуго чекати на одлуку, преноси Индекс.
Иако ће на први поглед све дјеловати рационално и пословно, Рак ће одлуку морати да донесе више срцем него разумом. Интуиција ће бити појачана, а први утисак у овом случају могао би бити и најтачнији.
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Они који буду превише оклијевали могли би пропустити прилику која се касније неће поновити.
Према астролошким тумачењима, ријеч је о кратком периоду у којем се поклапају енергија Марса и Меркура, што доноси брзе одлуке, бољу комуникацију и конкретне помаке.
Такви периоди не трају дуго, а код Рака је додатно наглашена потреба да изађе из зоне комфора. Управо у томе крије се највећи изазов, али и највећа награда.
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