Намирнице које не треба конзумирати током топлотног таласа: Неке ће вас изненадити

Аутор:АТВ редакција
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Током великих врућина и топлотног таласа не би требало конзумирати одређене намирнице. У наставку прочитајте које су то намирнице, а неке од њих ће вас можда изненадити.
Нутриционисткиња Лола Бигс рекла је за Метро да куповни сладолед није добар избор за расхлађивање, упркос томе што многи посежу за њим током великих врућина, а објаснила је и због чега.
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"Може дјеловати расхлађујуће у тренутку, али сладолед садржи много масти и шећера, што значи да ваше тијело мора више да ради како би га сварило, па се послије можете осјећати још топлије", каже нутриционисткиња.
Предлаже да замрзнуто бобичасто воће или банане измиксате с грчким јогуртом како бисте добили кремастију текстуру, док кокосова вода може послужити као лакша и хидрирајућа опција с мање додатог шећера и више протеина.
У групи намирница које би такође требало избјегавати навела је чипс и орашасте плодове. Како је објаснила, таква храна може појачати жеђ и допринијети дехидратацији, а због соли може изазвати и задржавање воде, надутост и осјећај нелагодности. Као замјену савјетује печену леблебију с паприком, која пружа сличну хрскавост, али и додатна влакна и протеине.
Бигс упозорава и на бијели хљеб, за који каже да садржи мало воде и влакана, па током врућина може оставити осјећај тежине и тромости. Умјесто тога препоручује лакше оброке, попут ролница од листова зелене салате пуњених краставцем, парадајзом, фета сиром и уз мало лимуновог сока.
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За вечеру предлаже једноставна јела која не захтијевају много кувања, попут поке боула с пиринчем или мијешаном салатом, туњевином или лососом, шаргарепом, леблебијом и куваним јајима. Као добар избор наводи и такосе с тиквицама и пасуљем, док као посебно хидрирајуће јело издваја хладни гаспачо од парадајза, краставца и црвене паприке.
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