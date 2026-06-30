Рекордна поскупљења у Њемачкој: Кирије расту четири пута брже од плата

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Њемачке који траже нови стан суочавају се са рекордним поскупљењем закупа, будући да су оглашене кирије у великим градовима расле готово четири пута брже од реалних зарада, показује најновији извјештај портала за некретнине Immowelt.
Према званичним подацима, плате у Њемачкој су у посљедње три године забиљежиле кумулативни раст од свега 5,1 одсто, док су цијене изнајмљивања некретнина у појединим метрополама скочиле и до 20 одсто, преноси Билд.
Хамбург биљежи највећи раст цијена изнајмљивања, које су од 2023. године порасле за 20,2 одсто.
Високе стопе раста забиљежене су и у Дрездену (18 одсто) и Франкфурту на Мајни (17,7 одсто).
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Аналитичари упозоравају да је тренд раста цијена стигао и на секундарна тржишта, односно у градове који су важили за приступачније, попут Дуизбурга (16 одсто) и Есена (15,4 одсто).
Минхен се и даље води као најскупље тржиште у земљи, гдје просјечна оглашена нето кирија (без режија) износи рекордна 21,44 евра по квадратном метру, што значи да закуп просјечног стана од 75 квадратних метара на мјесечном нивоу данас кошта око 218 евра више него прије три године.
Значајна повећања у фиксној мјесечној цијен
и закупа биљеже и Франкфурт (190 евра) и Хамбург (175 евра).
Стамбена криза у Берлину је такође алармантна и постала је политичка тема уочи избора за Представнички дом који се одржавају за три мјесеца.
Иако су цијене закупа у пријестоници расле спорије у односу на друге метрополе (11,9 одсто), просјечна цијена квадрата је достигла 14,39 евра.
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Будући да су просјечне зараде у Берлину испод савезног просјека, стручњаци упозоравају да овај скок цијена директно угрожава егзистенцијални минимум већине домаћинстава.
Дефицит станова и колапс у сектору новоградње
Као кључни узрок хроничног поскупљења наводи се оштар дефицит стамбеног простора и колапс у сектору новоградње, преноси Танјуг.
Због високих трошкова грађевинског материјала, раста каматних стопа и дуготрајних административних процедура, у Њемачкој је током 2025. године завршено свега 206.600 станова.
То представља пад од 18 одсто у односу на претходну годину и пад на историјски минимум, чиме је Њемачка остала далеко од званично прокламованог циља савезне владе који предвиђа изградњу 400.000 нових стамбених јединица годишње.
"Хладна кирија" представља само цијену простора, док је "топла кирија" коначан мјесечни рачун са урачунатим гријањем и комуналијама.
Будући да, према подацима Савезног завода за статистику, просјечна нето плата у Њемачкој износи између 2.600 и 2.800 евра мјесечно, трошкови становања у метрополама односе више од половине просјечних примања.
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