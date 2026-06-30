Колико зарађују возачи камиона који пристану кријумчарити за организоване криминалне групе

Аутор:АТВ редакција
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Румунски полицајац за борбу против мафије разоткрио је методе којима криминалне групе врбују возаче камиона за шверц, упозоривши да они за огроман ризик добијају тек симболичне новчане износе.
Возачи камиона у Румунији све чешће постају мета организованих криминалних група које покушавају да их врбују за нелегални транспорт робе, па чак и дроге.
За то им нуде различите новчане износе, али ризици су изузетно велики – од дугогодишњих затворских казни до отмица и мучења, упозорава службеник румунске Бригаде за борбу против организованог криминала (BCCO) у разговору за „Гандул“.
Према његовим ријечима, криминалне мреже траже возаче који добро познају европске транспортне руте и редовно прелазе државне границе без изазивања сумње.
За одређену новчану накнаду од њих се тражи да превезу „пакет“ или да дозволе скривање нелегалног терета у камиону. У многим случајевима возачи тврде да не знају, или не желе да знају, шта се заправо налази у пошиљци.
Службеник BCCO-а објашњава да се регрутација најчешће одвија у лукама и великим паркиралиштима која користе међународни превозници, гдје камиони чекају утовар или истовар робе.
„Постоје мјеста на којима се окупља велики број превозника, попут великих лука, гдје камиони чекају да утоваре или истоваре робу“, рекао је полицијски службеник.
Особе које контактирају возаче нуде им новац како би превезли одређени пакет или омогућили скривање нелегалног терета у камиону. При томе их занима којом рутом возе, кроз које државе пролазе и када би требало да стигну на одредиште.
Најпожељнији су искусни возачи који добро познају граничне прелазе, царинске процедуре и паркиралишта на међународним рутама. Њихов задатак је само да наставе уобичајену вожњу и обавијесте контакт особу када стигну на одредиште.
Висина накнаде зависи од врсте терета који се кријумчари. Ипак, многи возачи радије не постављају питања о садржају пошиљке.
„Било је случајева када је возач рекао: 'Радите шта хоћете, није ме брига. Дајте ми 5.000 евра и када стигнем у Италију, позваћу особу која ће доћи по робу'“, испричао је службеник BCCO-а.
Иако се неколико хиљада евра може чинити као лака зарада, полиција упозорава да је ријеч о врло малом износу у поређењу с вриједношћу кријумчарене робе.
Када је ријеч о наркотицима, пошиљке могу да вриједе милионе евра, док возачи за свој дио добијају тек неколико хиљада, при чему ризикују сопствену слободу, имовину, па чак и живот.
„Имали смо случајеве у којима су румунски држављани били отети и мучени“, открио је службеник.
За међународно кријумчарење дроге возачима пријети казна затвора до 20 година, чак и ако тврде да нису знали шта се налазило у терету који су превозили.
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