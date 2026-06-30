Љета ће бити још тежа: Објављени алармантни подаци с којима се Европа суочава због топлотног удара

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни таласи и несаница праве озбиљне проблеме становницима широм Европе, због чега је СЗО издала упозорење да су здравствене службе суочене са историјским оптерећењем.
Како наводе у свом извјештају, пријављено је на стотине смртних случајева, док службе хитне помоћи једва стижу да одговоре на позиве. Стручњаци упозоравају да љетне врућине више нису пролазни феномен, већ смртоносна криза за коју се континент мора хитно системски припремити.
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У Француској су позиви хитној медицинској помоћи порасли и до 50 одсто у неким градовима, показао је извјештај. У Лондону је прошле седмице забиљежен највећи број позива хитним службама због случајева опасних по живот који је хитна помоћ икада забиљежила у једном дану.
Шпански систем за праћење смртности већ је процијенио више од 300 смртних случајева повезаних с врућином у само неколико дана. Италија је пријавила пет смртних случајева у 24 часа.
„Европа се загријава више него двоструко брже од глобалног просјека. Топлотни таласи више нису једнократни, необични догађаји. То су понављајуће кризе, све чешће, јаче и дуже трају. Свако љето за које се не успијемо припремити платићемо животима“, навели су из Свјетске здравствене организације.
Процјене показују да би смртни случајеви повезани с врућином у Европи 2023. године били око 80 одсто већи без мјера прилагођавања које су већ на снази. За људе старије од 80 година, смртни случајеви су могли бити двоструко већи.
Акциони планови за здравље усљед врућине, рана упозорења, расхладни простори, пружање помоћи рањивим особама су мјере које спасавају животе управо сада.
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„Ако немате клима-уређај, а већина људи у сјеверној Европи га нема, савјет је практичан и приступачан: Држите ролетне и завјесе затворене током дана како бисте спријечили улазак топлоте. Отворите прозоре ноћу када температуре падну. Пијте воду прије него што осјетите жеђ, избјегавајући слатка, алкохолна или кофеинска пића. Избјегавајте подневно сунце и провјерите старије комшије и родбину. Телефонски позив не кошта ништа, а може спасити живот. Око 60 одсто пријема у болницу након хитних посјета током овог топлотног таласа укључивало је особе старије од 75 година. Многи од тих пријема могли су се спријечити“, савјетују из СЗО.
Неколико земаља и градова показало је како изгледа припремљеност.
Наиме, Барселона је овог љета проширила своју мрежу климатских склоништа на више од 500 простора – библиотеке, грађанске центре, паркове, апотеке. Париз је активирао свој регистар за провјеру социјалне помоћи за старије и рањиве становнике и ограничио продају алкохола у јавним објектима како би смањио притисак на хитне службе. Италија је увела ограничења рада на отвореном током најтоплијих часова у неким регијама.
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„Овај топлотни талас је генерална проба. Љета која долазе биће тежа. Више од половине европских земаља још увијек нема свеобухватан акциони план за заштиту здравља усљед врућине. То се мора промијенити – а недавно ажуриране смјернице СЗО Европа дају свакој земљи, регији и граду алате за дјеловање одмах“, закључили су из СЗО.
Регионална канцеларија СЗО за Европу најавила је да ће у понедјељак, 6. јула, окупити националне контакте задужене за хитне ситуације, животну средину и климатске промјене из свих држава европске регије. Тема састанка биће спремност Европе за наредне топлотне таласе, преноси Кликс.
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