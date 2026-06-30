Врућина покорила Бањалуку: Повећан број пацијената у амбулантама хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Због наглог пораста температуре у протеклих неколико дана, бањалучка Служба хитне медицинске помоћи биљежи повећан број пацијената у амбулантама, као и повећан број позива на број 124, речено је Срни у Дому здравља Бањалука.
Међу пацијентима углавном доминирају хронични болесници старије животне доби који тешко подносе екстремне врућине, што, како су навели у овој здравственој установи, директно доводи до погоршања њихових основних или придружених обољења.
"Здравствене тегобе и сметње све чешће осјећају и младе, здраве особе, а разлог је непридржавање докторских савјета током врелих љетних дана. Пацијенти се најчешће жале на исцрпљеност, јаку главобољу, нагло насталу слабост, краткотрајне губитке свијести и осцилације крвног притиска", рекли су у бањалучком Дому здравља.
Код хроничних болесника ситуација је додатно усложњена, па се докторима јављају због стезања у грудном кошу, слабо регулисаног крвног притиска, кардиоваскуларних тегоба, те неуролошких сметњи у виду изражених вртоглавица и слабости.
Како би се спријечиле озбиљније посљедице по здравље, из бањалучког Дома здравља апелују да се грађани строго придржавају превентивних мјера.
То подразумијева избјегавање боравка на отвореном у критичном периоду од 10.00 до 17.00 часова, ношење адекватне, лагане одјеће, те адекватан унос течности уз прилагођену, лагану исхрану.
Препоручује се обавезно ношење сунчаних наочара за заштиту очију, а за пацијенте који лијече неку хроничну болест, веома је важно да редовно користе своје лијекове онако како су прописани.
Из бањалучког Дома здравља наводе да је изузетно важно потпуно избјегавати алкохол, као и било какав тежак физички рад, посебно рад на висини или отвореном простору, током најтоплијег дијела дана, саопштили су из Дома здравља Бањалука.
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