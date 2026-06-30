Logo

Врућина покорила Бањалуку: Повећан број пацијената у амбулантама хитне помоћи

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 09:52

Коментари:

0
Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре
Фото: ATV

Због наглог пораста температуре у протеклих неколико дана, бањалучка Служба хитне медицинске помоћи биљежи повећан број пацијената у амбулантама, као и повећан број позива на број 124, речено је Срни у Дому здравља Бањалука.

Међу пацијентима углавном доминирају хронични болесници старије животне доби који тешко подносе екстремне врућине, што, како су навели у овој здравственој установи, директно доводи до погоршања њихових основних или придружених обољења.

"Здравствене тегобе и сметње све чешће осјећају и младе, здраве особе, а разлог је непридржавање докторских савјета током врелих љетних дана. Пацијенти се најчешће жале на исцрпљеност, јаку главобољу, нагло насталу слабост, краткотрајне губитке свијести и осцилације крвног притиска", рекли су у бањалучком Дому здравља.

Код хроничних болесника ситуација је додатно усложњена, па се докторима јављају због стезања у грудном кошу, слабо регулисаног крвног притиска, кардиоваскуларних тегоба, те неуролошких сметњи у виду изражених вртоглавица и слабости.

Како би се спријечиле озбиљније посљедице по здравље, из бањалучког Дома здравља апелују да се грађани строго придржавају превентивних мјера.

То подразумијева избјегавање боравка на отвореном у критичном периоду од 10.00 до 17.00 часова, ношење адекватне, лагане од‌јеће, те адекватан унос течности уз прилагођену, лагану исхрану.

Препоручује се обавезно ношење сунчаних наочара за заштиту очију, а за пацијенте који лијече неку хроничну болест, веома је важно да редовно користе своје лијекове онако како су прописани.

Из бањалучког Дома здравља наводе да је изузетно важно потпуно избјегавати алкохол, као и било какав тежак физички рад, посебно рад на висини или отвореном простору, током најтоплијег дијела дана, саопштили су из Дома здравља Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом здравља Бањалука

врућина

топлотни талас

здравље

Савјети

Коментари (0)

Прочитајте више

Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.

Друштво

Топлотни удар или исцрпљеност: Ово је разлика

3 ч

0
Сунце, лијепо вријеме

Друштво

Температура не опада! И данас 40 степени, а очекују се и пљускови

4 ч

0

Више из рубрике

Градња водовода у Бањалуци

Бања Лука

Најављено: Хиљадама Бањалучана вода стиже пред почетак кампање

15 ч

3
Купалиште на Врбасу у Бањалуци.

Бања Лука

Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

16 ч

1
Славина, чесма

Бања Лука

Бањалучка приградска насеља и даље без воде - надлежни обећали рјешење у августу

16 ч

1
Сутра више бањалучких насеља и улица без струје

Бања Лука

Сутра више бањалучких насеља и улица без струје

18 ч

0

  • Најновије

12

41

Са дневног реда скинуте измјене Кривичног закона којима се кажњава величање усташтва

12

36

Вулић: Апсолутна подршка Клуба СНСД-а српском члану Предсједништва БиХ

12

35

Нестала Миа Ракић (9) у Њемачкој

12

32

Шта се дешава са вашом кожом када изгорите на сунцу? Ево зашто настају црвенило, пликови и љуштење

12

31

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима