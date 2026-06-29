Бањалучка приградска насеља и даље без воде - надлежни обећали рјешење у августу

Аутор:Ивана Кордић
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Осми дан без воде у бањалучким мјесним заједницама, мјештани Пискавице кажу да иако су према распореду воду требали имати током цијелог дана, славине су остале суве све до предвечерњих часова.
Наводе да су проблеми почели од како им је угашен некадашњи сеоски водоводни систем, те су прикључени на градски.
"Да се напомене да смо данас, ево након практично три године слања дописа према Градској управи и водоводу, добили екипу из водовода који су обишли сеоски водовод гдје смо установили да постоји вода и гдје ћемо у наредном временском периоду преузети све оне мјере и кораке да се тај сеоски водовод, прије свега причам о базену, да се тај базен очисти", рекао је Александар Шибаревић, предсједник Савјета мјесне заједнице Пискавица.
Слични проблеми годинама муче и мјештане Бронзаног Мајдана и засеока Бојиновац. Кажу да воду чекају већ три године и да од надлежних траже само основне услове за живот.
"Апелујем на све људе који нам могу помоћи да направимо базен да наводно тај базен кошта око 100 хиљада марака ми смо нашли мјесто гдје ћемо да направимо базен пошто су нам тражили папире, то смо предали, до сад се нико не појављује ево већ трећа година како су нам довели шахт у село, а ми воде немамо", рекао је Предраг Максимовић, мјештанин Бронзаног Мајдана.
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Ништа боља ситуација није ни у Драгочају. Мјештанима је ово осми дан без воде на екстремним температурама. Прошле седмице из Водовода су дошли са обећањем да ће им доставити цистерне, међутим мјештани кажу да те цистерне нису дочекали.
"Осми је дан данас како немамо воде, прошле седмице је нестало у 12 сати и нема кога нисам звао од надлежних сви кажу редукција воде, смањите воду да се не троши. Ја стварно нисам имао потребе да нешто заливам, трошим...", рекао је Милован Шипка, мјештанин Драгочаја.
Од надлежних – опет иста прича. Основни разлог за недостатак воде је цјевовод од Центрума до Туњица. У току су радови на новом цјевоводу фи700, а рјешење стиже у августу. Директор водовода поручује – није истина да воде у Драгочају нема.
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"Што се тиче снабдијевања Драгочаја морам рећи да сам ја јуче лично био у Драгочају, одговорно тврдим да су сви мјештани Драгочаја имали воду", рекао је Радован Мајкић, директор предузећа "Водовод" а.д. Бањa Лука те додао:
"По завршетку овог цјевовода гарантујем да ће сви мјештани који се снабдијевају са система Туњице имати уредно водоснабдијевање".
Док надлежни увјеравају да ће проблем бити ријешен у августу, а температуре достижу врхунац топлотног таласа, мјештани бањалучких приградских насеља настављају свакодневну борбу за основне услове за живот.
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