Почиње упис у бањалучке вртиће

Аутор:АТВ редакција
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Конкурс за пријем дјеце у вртиће Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука отворен је од 29. јуна до 10. јула.
На располагању је око 550 слободних мјеста, а пријаве са документацијом се подносе сваког радног дана од 07:00 до 13:00 часова, саопштено је из Центра за предшколско васпитање и образовање.
Подсјећања ради, у Бањалуци велики број малишана чека на вртић, а према посљедњим подацима, ријеч је о чак више од 2.000 дјеце.
Кабинет предсједника Републике Српске издвојио више од 20 милиона КМ претходних годину дана за вртиће у 18 локалних заједница широм Српске, гдје су послови у различитим фазама - од припремне документације до завршетка изградње објеката.
Док су у појединим локалним заједницама радови већ почели или су при крају, у Бањалуци се још чека почетак реализације пројеката. Из Града су поручили да су свој дио посла урадили.
У допису који је Кабинет предсједника Републике Српске упутио Граду прошле године затражене су информације о статусу пројеката и документацији неопходној за почетак градње. Према наводима, одговор није достављен.
Број захтјева за упис расте из године у годину, а предшколске установе раде на граници расположивих капацитета. Док трају полемике о томе гдје је настао застој и ко кочи пројекат, пет најављених вртића и даље постоји само на папиру, а родитељи и даље чекају конкретно рјешење.
Сходно наведеном, Бањалука је још једну уписну сезону дочекала неспремна, а на родитељима оне дјеце која нису добила мјесто у вртићу, остаје да се сналазе како знају и умију.
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