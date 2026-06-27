Сага се наставља: Шести дан без воде у бањалучким насељима

Аутор:Ивана Кордић
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Ни након шест дана ситуација се није промијенила. Суве су чесме у Драгочају. Мјештани кажу да без воде више не могу нормално да функционишу.
Тања Гњатић мајка двоје дјеце, прича да живот без воде најтеже пада породицама с малом дјецом, јер је немогуће обавити ни основне дневне потребе. Надлежни, како каже, за њих немају слуха.
Ја своје дијете од пет година не водим у вртић зато што нећу водити дијете прљаво у вртић. Не могу је окупати, не могу је спремити за вртић. Други дијете ми је у пеленама. Не знам да ли ико од тих надлежних од свих тих људи има неко ко има дјецу ко има породицу па да се мијењамо мало, само један дан да дођу да виде како је имати двоје дјеце, ево ја рецимо имам и башту имати ево моје комшије рецимо имају стоку комшије друге имају пластеник. Само да виде како је један дан без воде а да не причам о шест дана", рекла је Тања Гњатић, мјештанка Драгочаја.
За поједине дијелове насеља није уговорен континуитет у водоснабдјевању, правдају се у "Водоводу".
"У конкретној ситуацији овдје гдје се налазимо у овим кућама одговорно тврдим да је њима Водовод није потписао уговор гдје је обезбједио континуитет водоснабдјевања, овђе су потписани уговори оне врсте гдје су практично становници прихватили да и кад је нормално водоснабдјевање да ми не можемо обезбједити континуитет у водоснабдјевању и то се сад дешава у овом моменту", рекао је Радован Мајкић, директор предузећа „Водовод“ а.д. Бања Лука.
За те уговоре мјештани не знају. Знају да рачуне за воду, коју немају, уредно плаћају.
"Ја сам јуче баш слушала, да људи немају потписан уговор са Водоводом, ја за то не знам. Горе људи су имају нове куће правили, сад поготово нови неки прикључци не знам ни ја. Људи имају уговор са Водоводом. Мислим логично је да свако себе брани. Али то није лијепо", рекла је Тања Гњатић, мјештанка Драгочаја.
Слична ситуација је и у другим домаћинствима. Старији мјештани такав проблем не памте. Свакодневни живот им постаје све тежи.
"Ова биједа је без воде ово је срамота и брука и за старије и за млађе ево пођи од себе требаш се окупати, требаш се опрати требаш све а како ш чим још им редовно плаћамо, сад ће нас натјерати да пролазимо и ово, а нисмо трошили", мјештанка Дргагочаја
Док надлежни и даље увјеравају да раде на рјешавању проблема, конкретна дјела се не виде. Мјештани кажу да им обећања више ништа не значе.
Шест дана без воде оставило је мјештане Драгочаја без основног услова за нормалан живот. Кажу да су огорчени, да више не знају коме да се обрате и да имају осјећај да њихов глас нико не чује. Умјесто нових обећања, траже само једно -да вода коначно потече.
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