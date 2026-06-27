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Бицикл најсигурнији код Храма Христа Спаситеља

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:39

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Бицикл код Храма Христа Спаситеља
Фото: Srna

Бројни Бањалучани који бициклима долазе у центар града кажу да је најсигурније да двоточкаше оставе на бициклистичком паркингу код Храма Христа Спаситеља.

"То је најсигурније у граду, јер ипак је ријеч о познатом вјерском објекту безбједном због присуства органа реда, бројног свештенства, али и видео-надзора", рекао је Срни Бањалучанин који бицикло готово свакодневно оставља у кругу храма.

Он је навео да многи бицикле вежу сајлом за металну конструкцију за "не дај Боже", односно да им га којим случајем не украду они којима није на памети Божја заповијест – "Не кради!".

Срна

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Тагови :

Бицикл

Храм Христа Спаситеља

Бањалука

занимљивости

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