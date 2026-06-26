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Више од 25 година нису мијењане цијене и начин наплате административних такси за овјеру

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 15:44

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Поводом информација које су се појавиле у јавности, Град Бања Лука обавјештава грађане да више од 25 година није било повећања износа градске административне таксе за овјеру потписа, рукописа и преписа, нити измјене начина наплате исте.

Како су навели у Одјељењу за општу управу, висина ових административних такси усклађена је са важећим прописима, односно Законом о административним таксама и Уредбом о тарифама административних такси, односно иста је у складу са законским оквиром који се примјењује у Републици Српској.

Такође су подсјетили да Град Бањалука није мијењао износ градске административне таксе за овјеру потписа, рукописа и преписа, те да су њени износи упоредиви са износима који се примјењују и у другим јединицама локалне самоуправе.

Градска управа Бањалука

Бања Лука

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"Осим тога, Законом о административним таксама и Одлуком о градским административним таксама су прописани случајеви и начин остваривања права на ослобађање од плаћања административних такси за лица која испуњавају прописане услове", наводе из овог одјељења.

Град Бања Лука наставиће да благовремено и транспарентно информише јавност о свим питањима од значаја за грађане, уз досљедно поштовање важећих прописа и принципа одговорног рада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Такса за овјеру докумената

Бањалука

Овјера докумената

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