Више од 25 година нису мијењане цијене и начин наплате административних такси за овјеру

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поводом информација које су се појавиле у јавности, Град Бања Лука обавјештава грађане да више од 25 година није било повећања износа градске административне таксе за овјеру потписа, рукописа и преписа, нити измјене начина наплате исте.
Како су навели у Одјељењу за општу управу, висина ових административних такси усклађена је са важећим прописима, односно Законом о административним таксама и Уредбом о тарифама административних такси, односно иста је у складу са законским оквиром који се примјењује у Републици Српској.
Такође су подсјетили да Град Бањалука није мијењао износ градске административне таксе за овјеру потписа, рукописа и преписа, те да су њени износи упоредиви са износима који се примјењују и у другим јединицама локалне самоуправе.
Бања Лука
Наплата по страници: Овјера докумената изазвала бијес Бањалучана
"Осим тога, Законом о административним таксама и Одлуком о градским административним таксама су прописани случајеви и начин остваривања права на ослобађање од плаћања административних такси за лица која испуњавају прописане услове", наводе из овог одјељења.
Град Бања Лука наставиће да благовремено и транспарентно информише јавност о свим питањима од значаја за грађане, уз досљедно поштовање важећих прописа и принципа одговорног рада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
5 ч1
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму