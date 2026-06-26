"Боље ишта него ништа": Како Водовод одговара жедним грађанима Драгочаја

Аутор:АТВ редакција
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Мјештани Драгочаја поново се суочавају са озбиљним проблемима у водоснабдијевању. Иако је најављено да ће у парним данима вода бити доступна од 8 до 18 часова, ни тај распоред се не поштује.
Након три дана без воде, снабдијевање је успостављено тек од 12 до 17 часова, што је свега пет од обећаних десет сати.
Једна мјештанка Драгочаја истакла је за АТВ да ни тада ситуација није била задовољавајућа, јер је притисак био толико слаб да се вода једва могла користити за основне потребе.
"Није било могуће ни нормално истуширати се, нити окупати дјецу, што довољно говори о томе колико је снабдијевање било лоше. Ситуација се наставила и наредног парног дана. Према распореду који су објавили надлежни, вода је требало да дође у 8 часова, али ни у 11 часова није стигла ни кап. Грађани с правом постављају питање да ли ће и овај дан протећи без воде или ће се поновити исти сценарио, уз још једно кршење термина које су надлежни сами одредили и јавно објавили", испричала нам је она.
Како додаје, посебно је поражавајући однос надлежних према грађанима.
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"На бројеве Водовода готово је немогуће добити било кога. Тек након бројних покушаја успјела сам ступити у контакт са једним запосленим. Када сам му указала да смо умјесто обећаних десет сати имали воду свега пет сати и то уз толико слаб притисак да нисам могла ни окупати дјецу, његов одговор је био: 'Боље ишта него ништа.'", изјавила је и додала:
"Такав одговор грађанима који уредно плаћају рачуне представља крајње непрофесионалан и понижавајући однос. Након тога ми је обећао да ће ме спојити са одговорним лицем, али је једноставно прекинуо везу. На наредне позиве више се нико није јављао. Посебно је поражавајуће што грађани уредно и редовно плаћају своје рачуне, а заузврат остају без једне од најосновнијих услуга. У 21. вијеку је срамота да људи данима немају воду и да се притом не поштује чак ни распоред који су надлежни сами одредили и јавно објавили."
Недопустиво је да се грађанима саопштава једно, а да се у стварности дешава нешто потпуно друго, рекла је мјештанка Драгочаја.
"Ако је већ уведен режим рестрикција, онда је минимум одговорности да се поштују термини које су надлежни одредили. Умјесто тога, становници остају без воде, без адекватног објашњења и без било какве одговорности за насталу ситуацију. Ово више није питање комфора, већ основних услова за живот, хигијену и достојанство. Грађани који уредно измирују своје обавезе имају пуно право да захтијевају редовно водоснабдијевање или, у најмању руку, поштовање распореда који је јавно објављен. Тренутно стање је неприхватљиво и представља још једно у низу разочарања за све који очекују нормалне услове живота у 21. вијеку. Грађани не траже никакав привилегован третман, већ само оно што уредно плаћају – воду и коректан однос надлежних. Ако већ постоје рестрикције, онда се мора поштовати распоред који је објављен, а грађанима се мора омогућити да добију тачне информације и одговоре на своја питања, умјесто игнорисања и омаловажавања њихових проблема изјавама попут: "Боље ишта него ништа", закључила је.
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