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Народ прича: Најбоље од четврте сезоне

Извор:

АТВ

26.06.2026 12:00
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

У четвртој сезони заједно смо пропутовали сваки педаљ Републике Српске, а трагом српских огњишта стигли смо и до Мађарске, као и до Косова и Метохије.

Пред нашом камером народ је отварао душу на сваком педљу. Иза нас су хиљаде пређених километара, бројна познанства и успомене.

Путовали смо и открили приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које су вам загријале срце. Показали смо вам како живи наш народ, обичан човјек и како изгледа његова свакодневица.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

Вечерас у 20 часова и 10 минута на програму АТВ-а присјетите се оних прича које је вриједно памтити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

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