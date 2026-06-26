Народ прича: Најбоље од четврте сезоне

Извор:
АТВ
У четвртој сезони заједно смо пропутовали сваки педаљ Републике Српске, а трагом српских огњишта стигли смо и до Мађарске, као и до Косова и Метохије.
Пред нашом камером народ је отварао душу на сваком педљу. Иза нас су хиљаде пређених километара, бројна познанства и успомене.
Путовали смо и открили приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које су вам загријале срце. Показали смо вам како живи наш народ, обичан човјек и како изгледа његова свакодневица.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
Вечерас у 20 часова и 10 минута на програму АТВ-а присјетите се оних прича које је вриједно памтити.
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