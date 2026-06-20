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Арт радар: Приче о стварању, трајању и умјетности која оставља траг

Извор:

АТВ

20.06.2026 16:00
Арт радар: Приче о стварању, трајању и умјетности која оставља траг

'Арт радар' и Милица Марјановић отварају простор за разговор о умјетности која траје и онда када се угасе рефлектори, спусти завјеса или затворе корице књиге.

Љубо Савановић говори о позоришту, публици и магији сусрета који се изнова рађа са сваком представом, док Ања Илић описује пут и развој филмске умјетности у Републици Српској. С друге стране, Слађана Нина Перковић открива шта је то 'Лијек против меланхолије'.

Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Арт радар

Ена Митровски

Милица Марјановић

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