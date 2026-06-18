Битно: Резолуција о БиХ

Извор:
АТВ
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Битно вечерас у 21 час и 9 минута о Резолуцији о БиХ коју је усвојио Европски парламент.
Има ли Резолуција правну тежину за БиХ?
За 'Битно' говоре: правник Дрaган Дакић, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и политиколог Драгана Делић.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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