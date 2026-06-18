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Битно: Резолуција о БиХ

Извор:

АТВ

18.06.2026 15:49

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Битно: Резолуција о БиХ

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о Резолуцији о БиХ коју је усвојио Европски парламент.

Има ли Резолуција правну тежину за БиХ?

За 'Битно' говоре: правник Дрaган Дакић, Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и политиколог Драгана Делић.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Дејан Рауш

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