У првом плану: Саво Минић

Извор:
АТВ
'У првом плану' овог уторка је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Разговараћемо о приоритетима Владе, инвестиционом циклусу у Републици Српској, инфраструктурним пројектима, стратешком плану Владе, улагању у локалне заједнице, везама Српске и Србије и међународним везама.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторак 20 часова и 10 минута.
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