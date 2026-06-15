Logo

У првом плану: Саво Минић

Извор:

АТВ

15.06.2026 11:10
У првом плану: Саво Минић
Фото: атв

'У првом плану' овог уторка је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Разговараћемо о приоритетима Владе, инвестиционом циклусу у Републици Српској, инфраструктурним пројектима, стратешком плану Владе, улагању у локалне заједнице, везама Српске и Србије и међународним везама.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторак 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Саво Минић

Драгана Рајић

Више из рубрике

Арт радар: Драгана Пурковић Мацан и Сара Ренар

Емисије

Арт радар: Драгана Пурковић Мацан и Сара Ренар

1 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: У фокусу најактуелније енерго теме

1 д

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

2 д

0
Битно: Декларација о затварању ОХР-а и вето Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске

Емисије

Битно: Декларација о затварању ОХР-а и вето Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске

2 д

0

  • Најновије

11

24

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

11

19

Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

11

12

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

11

10

У првом плану: Саво Минић

11

09

Турски војни авион надлијеће БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима