Битно: Декларација о затварању ОХР-а и вето Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о Декларацији о затварању ОХР-а и вету Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.
Да ли је ријеч о заштити виталног националног интереса или политичком спору који ће коначну ријеч добити пред Уставним судом Републике Српске?
За 'Битно' говоре: Огњен Жмирић, делегат у Клубу Срба у Вијећу Народа Републике Српске, Алија Табаковић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске и Миле Дмичић, спољни члан Одбора за уставна питања НСРС.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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