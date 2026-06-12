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Битно: Декларација о затварању ОХР-а и вето Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске

Извор:

АТВ

12.06.2026 16:36
Битно: Декларација о затварању ОХР-а и вето Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске
Фото: атв

Битно вечерас у 21 час и 9 минута о Декларацији о затварању ОХР-а и вету Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске.

Да ли је ријеч о заштити виталног националног интереса или политичком спору који ће коначну ријеч добити пред Уставним судом Републике Српске?

За 'Битно' говоре: Огњен Жмирић, делегат у Клубу Срба у Вијећу Народа Републике Српске, Алија Табаковић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске и Миле Дмичић, спољни члан Одбора за уставна питања НСРС.

Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Весна Азић

Битно

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