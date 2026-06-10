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АТВ и EVL представљају вам Студио Мундијал – дружимо се већ од петка!

Извор:

АТВ

10.06.2026 17:39
АТВ и EVL представљају вам Студио Мундијал – дружимо се већ од петка!

Од 12. јуна до 19. јула свијет ће се окретати у ритму фудбалске лопте, а тако ћемо и ми. Уз нашег покровитеља ЕVL (Elektronska video lutrija) припремамо вам право фудбалско ‘лудило’!

‘Студио Мундијал’ специјална је емисија у којој ћемо са пажиљиво одабраним гостима ‘пречешљати’ све детаље борбе за најбољу репрезентацију свијета. Очекују вас стручне анализе утакмица, тактика, побједоносних голова, занимљивости, најважније изјаве, и сви они узбудљиви тренуци који иду у вјечност.

Премијерно издање вас очекује у петак, 12. јуна, од 20 часова и 10 минута, а до краја такмичења, нед‌јељом у 17 часова.

Најбоље приче са Мундијала 2026 потписаће уредници и новинари наше спортске редакције, а пројекат реализујемо уз подршку ЕVL (Elektronska video lutrija).

Будите уз нас и уживајте у најважнијој споредној ствари на свијету из прве руке!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Свјетско првенство 2026

Студио Мундијал

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