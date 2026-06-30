Број жртава земљотреса у Венецуели не престаје да расте

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у два земљотреса који су погодили Венецуелу прошле седмице повећан је на 1.943, изјавио је посланик Хорхе Родригез.
Он је рекао да је број повријеђених готово удрвостручен на 10.571.
Према јучерашњим подацима, број мртвих након трагедије износио је 1.719, преноси Срна.
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