Logo

Број жртава земљотреса у Венецуели не престаје да расте

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 21:00

Коментари:

0
Венецуела земљотрес 30. јун 2026.
Фото: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Број погинулих у два земљотреса који су погодили Венецуелу прошле седмице повећан је на 1.943, изјавио је посланик Хорхе Родригез.

Он је рекао да је број повријеђених готово удрвостручен на 10.571.

Према јучерашњим подацима, број мртвих након трагедије износио је 1.719, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

жртве земљотреса

Коментари (0)

Прочитајте више

Несрећа у Сарајеву

Хроника

Нова несрећа у БиХ: Мотоциклиста хитно превезен у болницу

1 ч

0
Лед у Братунцу

Друштво

Огроман лед: Невријеме у дијеловима Српске, домаћинства без струје

1 ч

0
Учионица

Свијет

Погинуло 14 ученика: Трагедија приликом урушавања крова школе

2 ч

0
Славина, вода

Градови и општине

Теслићани се сналазе како знају и умију: "Нема воде, постаје неподношљиво"

2 ч

0

Више из рубрике

Учионица

Свијет

Погинуло 14 ученика: Трагедија приликом урушавања крова школе

2 ч

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik

Свијет

Жена погинула док је вјешала веш, станодавац био под истрагом

2 ч

0
Зграда Хага, Холандија

Свијет

Истекли мандати: Механизам у Хагу само формално постоји

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Ужас у Аустрији: Мушкарац из БиХ ножем избо бившу дјевојку

4 ч

0

  • Најновије

22

32

Од Бањалуке до Крфа бициклима у хуманој мисији: 1.900 километара за Слободана

22

23

Цистерна налетјела на заустављене аутомобиле код Сарајева

22

14

Снажан земљотрес погодио Мексико

22

10

Туга на Видовдан: Умрла мајка Милка која је изгубила сина јединца у рату

22

09

Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима