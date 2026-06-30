Многи мисле да је овај знак само препорука, али казне им стижу

Аутор:АТВ редакција
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Ако овог љета путујете аутомобилом кроз Европу, обратите пажњу на нови саобраћајни знак који је уведен у Шпанији. Многи мисле да је само препорука - казне стижу.
Многи возачи га погрешно тумаче, али његово непоштовање може да донесе казну од чак 200 евра.
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Ријеч је о знаку С-15б, који означава посебну саобраћајну траку намијењену возилима са најмање двије особе. Управо због плаве боје, која се најчешће повезује са обавјештењима, велики број возача погрешно сматра да је његово поштовање добровољно.
На знаку је приказан аутомобил са двије особе и ознака 2+, што значи да овом траком смију да се крећу само возила у којима се налазе најмање двије особе – возач и још један путник.
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На појединим дионицама могу се појавити и ознаке 3+ или 4+, које захтијевају још већи број путника у возилу.
Ове траке, познате као Бус-ВАО, уведене су како би подстакле заједничку вожњу, смањиле гужве и емисију штетних гасова, пише "Аваз".
Поред аутомобила са довољним бројем путника, овом траком могу да се крећу и:
Без обзира на број путника, траку могу користити и аутобуси, такси возила, возила хитних служби током интервенција, као и аутомобили који превозе особе са инвалидитетом уз одговарајућу ознаку.
Возачи који користе ову траку без испуњавања услова ризикују казну од 200 евра.
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Контролу врше саобраћајна полиција и системи за аутоматску контролу. Шпанија додатно улаже у нову технологију, па ће од 2026. године на појединим ауто-путевима бити постављене камере које аутоматски препознају број путника у возилу и евидентирају прекршаје.
Траке за возила са више путника нису новост само у Шпанији.
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Слична правила већ годинама постоје у Француској и другим европским државама као дио мјера за смањење саобраћајних гужви и загађења.
Поред знака С-15б, Шпанија је увела и нове саобраћајне знакове који упозоравају на смањену видљивост, регулишу забрану кретања електричних тротинета на појединим дионицама и уређују улазак у зоне ниских емисија.
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