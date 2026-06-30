Врућина "убија“ аутомобил, морате да му помогнете: Ово је кључно када отворите хаубу

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре једва подносимо, али није лако ни нашим четвороточкашима! Паклене врућине негативно утичу на све виталне дијелове аутомобила, посебно ако није потпуно у исправном стању и ако се прекомерно вози.
На усијаним данима, аутомобил је изложен повећаном оптерећењу. Мотор, гуме, кочнице и каросерија су посебно угрожени. Стога се ризик од оштећења значајно повећава током љета. Високе температуре смањују отпор материјала и повећавају ризик од већих оштећења аутомобила. Зато је неопходно да мотор буде потпуно у исправном стању и чист. Исправан мотор благовремено отвара термостат и укључује вентилатор, а чист мотор боље ослобађа топлоту у околину и боље хлади. Најважније - ево колико треба уља
Наравно, треба га добро снабдети „течностима које живот значе“, прије свега моторним уљем и расхладном течности. Више моторног уља боље хлади, а препоручује се да уље буде близу максимума (на мјерној шипки). Расхладна течност треба да буде у експанзионом резервоару у средини. Многи заборављају да и батерија захтева негу, без обзира на то што не захтева одржавање. Зато је препоручљиво да проверите акумулатор на сервисној станици прије него што кренете на пут.
Екстремна врућина такође негативно утиче на све електронске уређаје у вашем аутомобилу, од радио-апарата/мп3 плејера до мобилних телефона остављених у врућим преградама. Све су то детаљи о којима треба водити рачуна током врелих љетњих дана. Међутим, избор паркинг мјеста ће много помоћи ако се аутомобил барем дјелимично остави у хладу. Аутомобил који је био врућ од дужег стајања на сунцу тешко је охладити, а топлота коју генерише мотор додатно погоршава стање и повећава топлотно оптерећење виталних делова.
Према прописима и љети
Многи људи праве грешку што љети смањују притисак ваздуха у гумама. Међутим, гума се тада више увија и брже загрева. Зато користите исправан притисак у гумама и љети. Пошто обично идете на пут са пуним теретом, надувајте гуме на притисак за пуно оптерећење.
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Иако су модерне гуме третиране УВ стабилизаторима, односно заштићене су од ултраљубичастог зрачења, велика топлота подстиче оштећења. Пажљиво прегледајте површину гуме, посебно меке бочне зидове. Обавезно прегледајте и унутрашњост. Ако приметите пукотине или већа оштећења на гуми, замијените је. Да бисте вратили изгубљену еластичност гуме након летњег „сунчања“, препоручује се да их премажете посебним заштитним средством.
Хлади унутрашњост, греје мотор
Исправно функционисање клима уређаја значајно утиче на ефикасност хлађења и удобност боравка у кабини. Тада ц́е се трошити мање горива јер мотор покреће компресор, који компримује гасовито расхладно средство. Мање потрошено гориво значи мање загревање мотора и мање механичко и термичко оптерећење. Ефикасност клима уређаја ће се повећати замијеном филтера за полен, као и чишћењем испаривача и кондензатора. Важно је подесити унутрашњу температуру за највише 6°Ц ниже, јер ће то смањити потрошњу горива и оптерећење мотора, а такође ће заштитити ваше здравље.
Прегрејан постаје ужарен
Турбопуњач је склоп турбине и пуњача (вентилатора или компресора). Турбина се покреће протоком издувних гасова и налази се на истој осовини као и пуњач и користи се за његово покретање.
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Загрејани издувни гасови загревају турбину на више од 850°Ц, а у случају бензинског мотора, чак и изнад 950°Ц. Како се спољашња температура повећава, турбопуњач се такође загријава, посебно код мотора који су побољшани „чип-тјунингом“. Због тога је важно користити потпуно синтетичко уље, које је отпорније на високе температуре, и након великог оптерећења, мотор не треба нагло искључивати. Ово одмах зауставља циркулацију уља, које хлади турбопуњач, и он може да се карбонизује. Термички шок може уништити заптивке и деформисати осовину.
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Хроника
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