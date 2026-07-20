Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

Аутор:АТВ редакција
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Двогодишње дијете преминуло је након несреће која се у петак догодила на Палилули, сазнаје Telegraf.rs.
Према незваничним сазнањима Телеграфа, девојчица је била сама у дворишту, а у једном моменту је пронађена у одводном каналу без свијести.
Хитна помоћ је дијете превезла у болницу, гдје су констатоване тешке тјелесне повреде, а дан касније, јуче 18. јула, је преминуло.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду које је наложило да тијело дјетета буде превезено на Институт за судску медицину ради вршења судско-медицинске обдукције.
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