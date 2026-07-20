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Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 21:56

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Трагедија над трагедијама: Преминуло дијете (2) након пада у одводни канал
Фото: АТВ

Двогодишње дијете преминуло је након несреће која се у петак догодила на Палилули, сазнаје Telegraf.rs.

Према незваничним сазнањима Телеграфа, девојчица је била сама у дворишту, а у једном моменту је пронађена у одводном каналу без свијести.

Хитна помоћ је дијете превезла у болницу, гдје су констатоване тешке тјелесне повреде, а дан касније, јуче 18. јула, је преминуло.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду које је наложило да тијело дјетета буде превезено на Институт за судску медицину ради вршења судско-медицинске обдукције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

преминуло дијете

Палилула

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