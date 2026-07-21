Јанковић: Гради се модеран кружни ток са проширењем за теретни саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Изградња кружне раскрснице у Лончарима је модеран објекат са вањским пречником од 40 метара и унутрашњим од 26,5 метара, а пројекат обухвата и реконструкцију комплетног путног правца од Шамца преко Обудовца до Доњег Жабара, изјавио је в.д. директора "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Ријеч је о пројекту вриједног 1.166.000 КМ, а уговорени рок за завршетак радова је 180 дана.
Јанковић је навео да је извођачу дат налог за убрзање динамике како би посао био окончан у периоду од 60 до 90 дана.
Прецизирао је да ће нова кружна раскрсница имати једну саобраћајну траку ширине 6,75 метара, те додатни проширени прстен од 150 центиметара намијењен за пролазак тешких теретних возила.
"Непосредно уз раскрсницу биће урађени и дјелимични тротоари са свих страна, чиме ће се знатно повећати и безбједност пјешака ", рекао је Јанковић новинарима након што је озваничен почетак радова на раскрсници.
Он је напоменуо да је општина Доњи Жабар израдила пројектно-планску документацију, а да је Влада преко овог предузећа у потпуности обезбиједила средства.
Нагласио је и да је уврштен пројекат интензивнијег развоја овог краја који обухвата дионицу Шамац–Обудовац–Доњи Жабар до раскрснице у Лончарима, а реализује се на инсистирање премијера Републике Српске Саве Минића.
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"Тренутно припремамо пројектно-планску документацију која би требало да буде завршена крајем године. То ће створити услове да почетком наредне године распишемо тендер за извођење радова", најавио је Јанковић.
У Лончарима су данас почели радови на изградњи кружне раскрснице на укрштању магистралних путева Тузла - Орашје и Бањалука - Бијељина, пројекта вриједног 1.166.000 КМ, који ће значајно повећати безбједност саобраћаја и смањити гужве на овој Фреквентној локацији.
Начелник Доњег Жабара Перо Павловић истакао је да је ово највећи инфраструктурни пројекат у општини у овој години, нагласивши да је реализован захваљујући пуној подршци предсједника и премијера Минића, ресорног министарства и "Путева Републике Српске".
Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић указао је на важност ове саобраћајнице за цијелу регију, истичући да је ова комуникација до постизања договора и изградње ауто-пута кроз дистрикт једина и најважнија веза Бањалуке и Бијељине, односно западног и источног дијела Републике Српске са Србијом.
Немања Ђаковић, директор предузећа "Бијељина пут", које је извођач радова, апеловао је да возачи и мјештани имају стрпљења током радова, истакавши да ће механизација и радници бити максимално ангажовани како би пројекат био завршен у двоструко краћем року.
Свечаности поводом почетка радова присуствовали су министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и начелник општине Пелагићево Славко Тешић, преноси Срна.
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