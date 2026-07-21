Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

Аутор:АТВ редакција
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Радован Токовић из Вишеграда пронашао је торбицу са 400 евра, мобилним телефоном, пасошем и авионском картом, те је ствари одмах предао ПС Вишеград.
Токовић је рекао Срни да је торбицу пронашао у петак у послијеподневним часовима у близини паркинга и да ниједног тренутка није размишљао шта треба да уради већ је одмах однио у Полицијску станицу Вишеград и предао дежурном полицајцу.
"Током ноћи обавијестили су ме да су ступили у контакт са власником и да су му торбица, новац и документа успјешно враћени", рекао је Токовић.
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Власник торбице, Андрија Микић из Београда, који ради у Дубаију, захвалио је Токовићу на овом поштеном поступку, истичући да ће из Вишеграда понијети најљепше успомене.
Токовић је истакао да је поступио баш онако како би требало да поступи сваки човјек и да му је највећа награда то што је власник добио назад своје ствари и што ће Вишеград памтити по добрим људима.
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