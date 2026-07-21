Цвијановић: БиХ је безнадежан случај, Сарајево моли за туторство

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да БиХ стварно дјелује као безнадежан случај, јер док се други баве развојем овдје се сва прича сарајевских унитариста своди на то да ли ће бити именован неки странац који ће кажњавати Републику Српску и правити државу по њиховој мјери.
Цвијановић је истакла да, нажалост, има неколико земаља у ЕУ које и даље заговарају тај приступ и које и пут БиХ ка ЕУ виде искључиво као процес централизације и зато ту и нема неких помака, па би боље било да се прихвате реалности.
На питање да ли је и непостојање договора о именовању високог представника дио нове реалности, Цвијановић је одговорила да то јесте један од примјера.
Она је подсјетила да је амерички приступ јасно саопштен у Савјету безбједности УН и нагласила да високи представник није предвиђен као трајно рјешење, те да процесе треба пренијети на домаће демократски изабране институције и представнике конститутивних народа.
Забрињавајуће је то, каже она за Срну, што је став ЕУ или магловит или, а што је тек апсурд, по својој суштини апсолутно неевропски.
"Званичници ЕУ кажу да то мора бити човјек који ће БиХ приближити ЕУ, а заборављају да је прије петнаестак година дошло до раздвајање тих функција како се неки високи представник не би петљао у питања ЕУ, већ би тај процес водила сама ЕУ преко својих представника.
Такође, заборавили су да су и сами говорили да је улога високог представника неспојива са процесом европских интеграција. А, да не кажем како је Венецијанска комисија још прије 20 година јасно рекла да је постојање високих представника сметња демократском развоју БиХ", сјетила је Цвијановић и упитала шта је истина – оно што су говорили тад или ово што говоре сад?
Све то, констатовала је она, показује да се БиХ третира на нивоу експеримента, а да су сви дубоко свјесни да је тај приступ водио земљу из кризе у кризу.
Градови и општине
Снажно невријеме праћено грмљавином у дијелу Српске
"Нису ваљда помислили да ће Република Српска само ћутати и прихватати све што су наумили да јој одузму", истакла је српски члан Предсједништва БиХ.
Она је појаснила да није проблем високи представник ако функционише у оквиру Анекса 10, већ су проблем накнадно креирана, и то без икаквог упоришта у међународном или домаћем праву, такозвана бонска овлашћења која су служила кажњавању политичких неистомишљеника и антидејтонској централизацији државе.
Напомињући да се сад ствари мијењају на свјетској политичкој сцени, те да су зато нервозни заговорници унитаризације и централизације БиХ, Цвијановић је истакла да су на свјетској позорници изгубили доста и на истоку и на западу, јер се никоме више не слушају њихове неосноване кукњаве, нити мисле да су позвани да и даље тобоже помажу, а да земља упорно назадује.
"Џаба и писма која пишу и у којима траже останак бонских овлаштења, јер је то доказ да не знају сами управљати процесима", указала је Цвијановић.
Политичким процесима у вишенационалним заједницама управља се договором са другима
На питање како треба да се управља политичким процесима у земљи као што је БиХ, сложена државна заједница састављена од два ентитета и три конститутивна народа, Цвијановић је рекла да би у некој вишенационалној заједници управљали процесима, то значи да морате договарати ствари са другима.
"Наше колеге из сарајевског политичког миљеа су навикли да им странци све што од њих траже дају на тацни, па су изгубили способност да договарају ствари са другима и зато се сад тешко сналазе у новим околностима, јер нема више некритичког фаворизовања једних на штету других на које су навикли", појаснила је она.
Она је нагласила да Република Српска не тражи никакво фаворизовање, већ тражи избалансиран приступ и то коначно добија.
"Ко нас уважава, ми га уважавамо двоструко више. Можда се некада нисмо могли једнако снажно одупријети притиску, али данас то можемо. Можда некад нисмо имали доста саговорника у свијету, али данас то имамо. Никоме се не требамо извињавати, јер радећи добро себи, никоме не чинимо штету. Спремни смо сарађивати са свима осим са онима који би наносили штету Републици Српској", поручила је Цвијановић.
Када је ријеч о реформским процесима у БиХ, српски члан Предсједништва је оцијенила за Срну да ће најозбиљнија реформа бити она која се мора спровести у правосуђу, како редовном тако и у Уставном суду БиХ.
"Недопустиво је да судија Уставног суда БиХ каже да према Уставу БиХ неки неизабрани странац има право да намеће законе. То је суноврат устава, који прописује ко је овлаштени предлагач, а ко законодавац, али и саме институције чија је улога, да штити Устав и уставност", рекла је Цвијановић, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч14
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
15
37
15
36
15
31
15
30
15
22
Тренутно на програму