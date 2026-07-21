Logo

Цвијановић: БиХ је безнадежан случај, Сарајево моли за туторство

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:18

Коментари:

0
Цвијановић: БиХ је безнадежан случај, Сарајево моли за туторство
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да БиХ стварно дјелује као безнадежан случај, јер док се други баве развојем овдје се сва прича сарајевских унитариста своди на то да ли ће бити именован неки странац који ће кажњавати Републику Српску и правити државу по њиховој мјери.

Цвијановић је истакла да, нажалост, има неколико земаља у ЕУ које и даље заговарају тај приступ и које и пут БиХ ка ЕУ виде искључиво као процес централизације и зато ту и нема неких помака, па би боље било да се прихвате реалности.

На питање да ли је и непостојање договора о именовању високог представника дио нове реалности, Цвијановић је одговорила да то јесте један од примјера.

Она је подсјетила да је амерички приступ јасно саопштен у Савјету безбједности УН и нагласила да високи представник није предвиђен као трајно рјешење, те да процесе треба пренијети на домаће демократски изабране институције и представнике конститутивних народа.

Забрињавајуће је то, каже она за Срну, што је став ЕУ или магловит или, а што је тек апсурд, по својој суштини апсолутно неевропски.

"Званичници ЕУ кажу да то мора бити човјек који ће БиХ приближити ЕУ, а заборављају да је прије петнаестак година дошло до раздвајање тих функција како се неки високи представник не би петљао у питања ЕУ, већ би тај процес водила сама ЕУ преко својих представника.

Такође, заборавили су да су и сами говорили да је улога високог представника неспојива са процесом европских интеграција. А, да не кажем како је Венецијанска комисија још прије 20 година јасно рекла да је постојање високих представника сметња демократском развоју БиХ", сјетила је Цвијановић и упитала шта је истина – оно што су говорили тад или ово што говоре сад?

Третирање БиХ као експеримента водило земљу из кризе у кризу

Све то, констатовала је она, показује да се БиХ третира на нивоу експеримента, а да су сви дубоко свјесни да је тај приступ водио земљу из кризе у кризу.

Киша Невријеме Источно Сарајево

Градови и општине

Снажно невријеме праћено грмљавином у дијелу Српске

"Нису ваљда помислили да ће Република Српска само ћутати и прихватати све што су наумили да јој одузму", истакла је српски члан Предсједништва БиХ.

Она је појаснила да није проблем високи представник ако функционише у оквиру Анекса 10, већ су проблем накнадно креирана, и то без икаквог упоришта у међународном или домаћем праву, такозвана бонска овлашћења која су служила кажњавању политичких неистомишљеника и антидејтонској централизацији државе.

Напомињући да се сад ствари мијењају на свјетској политичкој сцени, те да су зато нервозни заговорници унитаризације и централизације БиХ, Цвијановић је истакла да су на свјетској позорници изгубили доста и на истоку и на западу, јер се никоме више не слушају њихове неосноване кукњаве, нити мисле да су позвани да и даље тобоже помажу, а да земља упорно назадује.

"Џаба и писма која пишу и у којима траже останак бонских овлаштења, јер је то доказ да не знају сами управљати процесима", указала је Цвијановић.

Политичким процесима у вишенационалним заједницама управља се договором са другима

На питање како треба да се управља политичким процесима у земљи као што је БиХ, сложена државна заједница састављена од два ентитета и три конститутивна народа, Цвијановић је рекла да би у некој вишенационалној заједници управљали процесима, то значи да морате договарати ствари са другима.

"Наше колеге из сарајевског политичког миљеа су навикли да им странци све што од њих траже дају на тацни, па су изгубили способност да договарају ствари са другима и зато се сад тешко сналазе у новим околностима, јер нема више некритичког фаворизовања једних на штету других на које су навикли", појаснила је она.

Она је нагласила да Република Српска не тражи никакво фаворизовање, већ тражи избалансиран приступ и то коначно добија.

"Ко нас уважава, ми га уважавамо двоструко више. Можда се некада нисмо могли једнако снажно одупријети притиску, али данас то можемо. Можда некад нисмо имали доста саговорника у свијету, али данас то имамо. Никоме се не требамо извињавати, јер радећи добро себи, никоме не чинимо штету. Спремни смо сарађивати са свима осим са онима који би наносили штету Републици Српској", поручила је Цвијановић.

Најозбиљнија реформа биће у правосуђу, како редовном тако и Уставном суду

Када је ријеч о реформским процесима у БиХ, српски члан Предсједништва је оцијенила за Срну да ће најозбиљнија реформа бити она која се мора спровести у правосуђу, како редовном тако и у Уставном суду БиХ.

"Недопустиво је да судија Уставног суда БиХ каже да према Уставу БиХ неки неизабрани странац има право да намеће законе. То је суноврат устава, који прописује ко је овлаштени предлагач, а ко законодавац, али и саме институције чија је улога, да штити Устав и уставност", рекла је Цвијановић, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Сарајево

високи представник

Коментари (0)

Прочитајте више

Невријеме у Источном Сарајеву.

Градови и општине

Снажно невријеме праћено грмљавином у дијелу Српске

1 ч

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Љубав и секс

Све је јасно у четири минута: Да ли је ваш дејт пропао на старту?

1 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Распоређивање војних контингената ЕУ и НАТО-а у Украјини неприхватљиво за Русију

1 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Стевандић о нападима на српску имовину: Шмитово насљеђе метастазира

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Стевандић о нападима на српску имовину: Шмитово насљеђе метастазира

1 ч

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик подсјетио Бланушу: Продали сте најпрофитабилнији дио ПИК-а Младен Стојановић

3 ч

14
Граорац: Козара је српска гробница и не смије бити предмет сумњиве трговине

Република Српска

Граорац: Козара је српска гробница и не смије бити предмет сумњиве трговине

4 ч

0
Основни суд Дервента

Република Српска

Настављено свједочење српских логораша о тортурама у логору Рабић

6 ч

0

  • Најновије

15

37

Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

15

36

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

15

31

Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

15

30

Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

15

22

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима