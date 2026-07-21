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Настављено свједочење српских логораша о тортурама у логору Рабић

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 09:12

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Основни суд Дервента
Фото: АТВ

Српски логораши који су преживјели тортуре у злогласном логору Рабић у Дервенти 1992. године данас настављају сједочење пред америчким истражиоцима-тужиоцима.

Пред америчким истражиоцима јуче су у Основном суду у Дервенти свједочили доктор Жељко Стајчић и Драго Кнежевић.

Планирано је да четири дана, закључно са четвртком, исказе укупно да осам српских логораша.

Кнежевић је јуче рекао Срни да су амерички истражиоци-тужиоци највише заинтересовани за браћу Муриса и Хариса Скелића осумњичене за ратне злочине над Србима у Дервенти 1992. године, поготово што су на основу лажних исказа да нису били учесници протеклог рата, добили радне дозволе и визе за боравак у САД.

Кнежевић је рекао да је говорио о дешавањима у логору Рабић и извршитељима ратних злочина над Србима и да је истражиоцима предао експертизу о ратним злочинима и злочинима геноцида над цивилним становништвом на дервентском подручју штампану 2003. године.

У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни Формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.

Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић.

У логору Рабић било је заточено 120 Срба док је укупно, кроз дервентске логоре, прошло више стотина српских цивила.

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Тагови :

Дервента

Логор Рабић

логораши

свједочење

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