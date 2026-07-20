Писмо уреднице ИП-а Андрее Јаглице Бојану Кресојевићу

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Због напада присталица ПСС-овог Бојана Кресојевића на новинарску екипу АТВ-а у Драгочају, уредник Информативног програма Андреа Јаглица упутила је писмо народном посланику Кресојевићу.
Поштовани господине Кресојевићу,
Пишем вам с молбом да исправите посљедице вашег понашања и с искреном надом да је ваше понашање резултат ваше фрустрације, шока и непромишљености у за вас политички и емотивно врло напетом тренутку, а не потпуно демаскирање вашег осредњег карактера, политичког сљепила и одсуства људских квалитета. Уколико ово писмо, ипак, разумијете као пријетњу, могла бих се и сложити с таквом вашом квалификацијом да оно то управо јесте.
Позивам вас да се јавно извините новинарки Ивани Кордић и сниматељу Тонију Љубичићу јер сте ометали њихов рад током извјештавања о мирном окупљању грађана у Драгочају у недјељу, 19. јула 2026. године, те посебно јер сте пропустили да поступите – прије и изнад свега – као човјек и нисте зауставили притиске и вербалне нападе на нашу екипу који су очигледно ескалирали у ваше име и за ваш рачун, будући да су они који су вријеђали новинарку Ивану Кордић и сниматеља Тонија Љубичића увреде експлицитно повезали с тим што екипа није снимила вашу изјаву током свог извјештавања.
Неки људи се роде часни и имају урођен осјећај за правду и праведност, асертивност, господство, емпатију, заштитништво, пристојност. Већина људи то научи код куће. Други науче како да реагују на простаклук и примитивизам у политичким школицама и школицама за односе с јавношћу. Уколико ви нисте ништа од наведеног, нећу узети себи за право да вас ја подучавам како се понашати у случају када неко у ваше име и за ваш рачун другом људском бићу говори да је стока. Нећемо овом приликом о томе да је то људско биће млада жена, јер с обзиром на то да као човјек и политичар растете у изазовним временима и идентитетски збуњеном окружењу, ма како било одвратно и тужно, не може вам се замјерити ако сте дио генерације којој је џентлменство превазиђени резидуал претходног еволуцијског циклуса. Не може вам се много замјерити, ма како било одвратно, чак ни то што сте се понијели као бескичмењак који не баш мудро ћути док се из масе која је била против вас издвајају силеџије спремне да се залажу за вас против оних који вам нису учинили никакво зло и неправду. Ако бисте тражили опрост за то, вјерујем да би вам било опроштено.
С друге стране, препоручујем вам да вам никад више не падне на ум да с позиције испред камере можете уређивати Централне вијести Алтернативне телевизије. Сљедећи пут се нећете сусрести с дивном и пристојном младом д јевојком попут Иване Кордић која је покушала – иако то апсолутно није била дужна - да вам објасни зашто ваша изјава није снимљена и емитована.
Такође вам препоручујем да у будућности сваки захтјев, те сваку дилему, незадовољство, фрустрацију, било које негативно осјећање и размишљање у вези с извјештавањем Информативне редакције Алтернативне телевизије адресирате на моје лично име, док год сам на задатку и позицији главног и одговорног уредника Информативног програма АТВ-а.
Уколико ипак желите да уређујете Централне вијести Алтернативне телевизије, могу вам обезбиједити разговор за посао уредника. Имајући у виду да сте показали елементарно непознавање новинарства – нисам стручњак за фудбал – али мислим да су вам веће шансе да заиграте у Реал Мадриду.
У нади да ћете препознати најбоље намјере и услишити љубазне молбе,
С поштовањем, Андреа Јаглица
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