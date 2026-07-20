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Додик честитао Јанковићу: Браво, Вуче! Република Српска стоји уз тебе!

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:42

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Честитке Вуку Јанковићу, свјетском шампиону математике! Твоје знање, дисциплина и мирноћа под притиском показали су како се побјеђује на највећој сцени. Поносни смо на тебе, поручио је лидер СНСД.а Милорад Додик.

"Ово је и побједа Републике Српске. Наш образовни систем, наши наставници, ментори и родитељи стварају шампионе који мијењају будућност. Српска показује да снага народа није само у љубави према отаџбини, већ и у знању, раду и врхунским резултатима наше омладине", навео је Додик на Иксу.

Вуков успјех је, како наводи Додик, порука генерацији која долази: учите, сањајте високо и останите везани за свој народ и своју Републику Српску. Будућност је ваша: марљивих, талентованих и поносних генерација које долазе.

"Браво, Вуче. Република Српска стоји уз тебе", поручио је Додик младом Јанковићу.

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Тагови :

Милорад Додик

Вук Јанковић

Математика

Шангај

такмичење

Честитка

Република Српска

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