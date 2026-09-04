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Велике површине и недостатак радне снаге: Прича породице Кошчица

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04.09.2026 20:59

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Велике површине и недостатак радне снаге: Прича породице Кошчица
Фото: ATV

Породица Кошчица из села Кукуље код Српца бави се ратарском и повртарском производњом. Кукуље је познато и по очувању традиције и домаће хране. Радна снага у данашња времена представља велики проблем свима па је тако је и у овом домаћинству прича млади пољопривредник Игор. Обрађују се велике површине.

Детаљи у прилогу Зорице Петковић:

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Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

Пољопривреда

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