Велике површине и недостатак радне снаге: Прича породице Кошчица

Аутор:Зорица Петковић
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Породица Кошчица из села Кукуље код Српца бави се ратарском и повртарском производњом. Кукуље је познато и по очувању традиције и домаће хране. Радна снага у данашња времена представља велики проблем свима па је тако је и у овом домаћинству прича млади пољопривредник Игор. Обрађују се велике површине.
Детаљи у прилогу Зорице Петковић:
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